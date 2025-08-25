Mỹ khẳng định không rút lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back ngày 25/8 cho biết Mỹ đã khẳng định rõ lập trường ở cả cấp Quốc hội và Chính phủ rằng sẽ không có việc rút Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại phiên họp Quốc hội, ông Ahn Gyu Back nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận với nghị sỹ Mỹ cũng như với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tất cả đều thống nhất quan điểm duy trì USFK, gồm 28.500 binh sỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán Mỹ có thể công bố kế hoạch điều chỉnh vai trò và quy mô của USFK khi Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên tại Mỹ ngày 25/8.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc và Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy việc định hình lại liên minh Hàn-Mỹ, trong đó có khả năng cắt giảm lực lượng nhằm tăng tính linh hoạt chiến lược, đồng thời định hướng lại vai trò của USFK đối với các hoạt động bên ngoài Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Mỹ có khả năng cũng sẽ thúc giục Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng an ninh thông qua Thỏa thuận Biện pháp Đặc biệt (SMA).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ahn Gyu Back cho biết phía Mỹ đến nay chưa đưa ra yêu cầu cụ thể nào liên quan đến việc đàm phán lại SMA./.

