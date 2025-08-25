Thế giới

Hàn Quốc khó chấp nhận yêu cầu của Mỹ về lực lượng đồn trú

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận Washington đã yêu cầu về "sự linh hoạt chiến lược” đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, song khẳng định Seoul khó có thể dễ dàng đồng thuận.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/8 cho biết yêu cầu của phía Mỹ về “tính linh hoạt chiến lược” đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) là khó có thể chấp nhận.

Phát biểu trên chuyến bay tới Mỹ để tham gia hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump, ông Lee Jae Myung xác nhận việc Mỹ đã yêu cầu về "sự linh hoạt" của USFK, song khẳng định "đây không phải là vấn đề mà Hàn Quốc có thể dễ dàng đồng thuận."

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Thay vào đó, các cuộc thảo luận về định hướng chuyển đổi chiến lược trong tương lai của USFK cũng cần thiết từ góc nhìn của chúng tôi.”

Bên cạnh đó, ông Lee Jae Myung cho biết nội dung hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ trong ngày 25/8 sẽ tập trung vào hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có an ninh, chia sẻ chi phí quốc phòng và đàm phán thuế quan./.

