Hàn-Mỹ bắt đầu tập trận quân sự chung Lá chắn Tự do Ulchi

Ngày 18/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) - một cuộc tập trận quân sự chung nhằm bảo vệ bán đảo Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận UFS năm nay kéo dài 10 ngày, đến ngày 28/8, và sẽ được tiến hành dựa trên việc lồng ghép các mối đe dọa thực tế, bao gồm cả những bài học kinh nghiệm từ các cuộc chiến gần đây, vào kịch bản diễn tập.

Hàn Quốc và Mỹ cùng nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của cuộc huấn luyện không thay đổi, đó là nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Số lượng binh lính Hàn Quốc tham gia là khoảng 18.000 người, tương đương với năm ngoái. Số lượng binh lính Mỹ tham gia cũng tương tự như năm 2024.

Quy mô của cuộc tập trận cũng không thay đổi nhiều nhưng sẽ có khoảng 20 trong số 40 bài huấn luyện thực địa (FTX) dự kiến được tiến hành vào tháng sau.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nên cần kéo dài cuộc tập trận.

Song song với cuộc tập trận quân sự UFS, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập dân sự Ulchi trên toàn quốc trong 4 ngày (từ 18-21/8) nhằm xây dựng khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp quốc gia trên cơ sở kết hợp với cuộc tập trận UFS.

Ulchi là cuộc diễn tập huấn luyện ứng phó khẩn cấp toàn quốc thường niên do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản quốc gia cũng như bảo vệ công dân trong trường hợp xảy ra chiến tranh, sự cố hoặc các trường hợp khẩn cấp quốc gia khác.

Năm nay, 580.000 người từ 4.000 tổ chức sẽ tham gia sự kiện này. Riêng trong ngày 20/8, một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự sẽ được tổ chức mà tất cả người dân đều có thể tham gia, bao gồm diễn tập sơ tán trong trường hợp không kích và huấn luyện nhường đường cho xe cứu hỏa và xe cứu thương.

Cuộc tập trận UFS thường niên thường bị Triều Tiên phản đối mạnh mẽ, cho rằng Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị chiến tranh để chống lại Triều Tiên.

Trong tuyên bố ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol nói rõ Triều Tiên lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện quyền tự vệ trước bất cứ hành động khiêu khích nào vượt quá giới hạn./.

