Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về liên minh, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, Bộ trưởng bộ này Ahn Gyu-back ngày 14/8 đã gặp các nghị sỹ Mỹ đang ở thăm và thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như liên minh song phương.

Tại cuộc gặp với Hạ nghị sỹ Richard McCormick (đảng Cộng hòa, bang Georgia) và Hạ nghị sỹ Beth Van Duyne (đảng Cộng hòa, bang Texas), ông Ahn Gyu-back nhấn mạnh sự “ủng hộ kiên định” của Quốc hội Mỹ đối với liên minh này đã tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong quan hệ hai nước.

Ông cũng cảm ơn sự “ủng hộ không lay chuyển” của Quốc hội Mỹ đối với cam kết của Washington trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc và duy trì thế trận phòng thủ chung.

Ngoài ra, ông Ahn Gyu-back cũng đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ hợp tác song phương trong các lĩnh vực đóng tàu, bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu.

Về phần mình, hai nghị sỹ Mỹ nhấn mạnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đóng vai trò then chốt trong việc răn đe các mối đe dọa từ Triều Tiên cũng như duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên./.

