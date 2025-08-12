Hàn Quốc tiết lộ về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Mỹ

Ngày 12/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ một số nội dung sẽ được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra ngày 25/8 tại Washington.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, bà Kang Yu Jung, cho biết hai bên sẽ thảo luận về các phương thức phát triển liên minh Mỹ-Hàn thành “liên minh chiến lược toàn diện” hướng tới tương lai nhằm ứng phó với những thay đổi của môi trường an ninh và kinh tế quốc tế.

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các biện pháp thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và phối hợp phi hạt nhân hóa.

Hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực bán dẫn, pin và đóng tàu dựa trên thỏa thuận thương mại mới đạt được gần đây.

Theo kế hoạch, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ lên đường tới Mỹ ngày 24/8 và hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm sau.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lee tới Mỹ kể từ khi nhậm chức đầu tháng Sáu và diễn ra chỉ vài tuần sau khi Seoul đạt được thỏa thuận với Washington về việc cắt giảm thuế quan từ 25% xuống còn 15% để đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, mua 100 tỷ USD năng lượng Mỹ cùng một số cam kết về hợp tác công nghiệp./.

Hàn Quốc chính thức chịu mức thuế đối ứng 15% của Mỹ từ ngày 7/8 Tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bị áp mức thuế đối ứng 15% và thời điểm áp thuế là khi hàng hóa hoàn tất thủ tục thông quan tại Mỹ.