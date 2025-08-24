Hàn Quốc, Mỹ cân nhắc sửa đổi hiệp ước hạt nhân song phương

Theo Yonhap, theo một nguồn tin ngày 23/8, tại hội nghị thượng đỉnh tuần tới, Hàn Quốc và Mỹ sẽ xem xét khả năng thảo luận về sửa đổi hiệp ước hạt nhân song phương. Seoul mong muốn nới lỏng các hạn chế, trong đó có việc tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng.

Nguồn tin cho biết 2 bên đã phối hợp về vấn đề này trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến gặp trực tiếp lần đầu tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, với nhiều chủ đề an ninh và thương mại được đưa ra.

Nếu đạt đồng thuận, chính phủ 2 nước có thể ghi nhận trong văn kiện chung việc mở thảo luận, nghiên cứu về khả năng sửa đổi hoặc công khai đề cập để chính thức hóa.

Hiệp ước hạt nhân giữa 2 nước, còn được gọi là “Thỏa thuận 123,” được sửa đổi lần gần nhất năm 2015, cấm Hàn Quốc làm giàu urani và tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, văn kiện này cho phép Seoul bắt đầu nghiên cứu công nghệ mới về tái chế nhiên liệu hạt nhân (pyroprocessing) và sản xuất urani làm giàu ở mức thấp với sự đồng ý của Washington.

Hiệp ước hiện còn hiệu lực tới năm 2035, song Hàn Quốc nhiều lần bày tỏ mong muốn sửa đổi.

Seoul coi quyền làm giàu và tái chế là chìa khóa để hoàn thiện chu trình nhiên liệu hạt nhân, bảo đảm an ninh năng lượng, giải quyết vấn đề môi trường và nâng cao vị thế xuất khẩu lò phản ứng.

Washington vẫn thận trọng do lo ngại nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, vì việc tái chế có thể tạo ra plutoni dùng cho chế tạo vũ khí. Khác với Hàn Quốc, Nhật Bản đã có quyền tái chế theo hiệp ước song phương với Mỹ.

Ngay cả khi 2 bên bắt đầu thảo luận, chưa rõ chính quyền Trump có chấp thuận hay không.

Tuần trước, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nhấn mạnh Seoul từ lâu đã nỗ lực thúc đẩy sửa đổi hiệp ước, đồng thời bày tỏ hy vọng đạt được tiến triển qua cuộc gặp thượng đỉnh lần này./.

Mỹ-Hàn Quốc lên kế hoạch họp Nhóm tham vấn hạt nhân lần thứ 5 Cuộc họp mới của Nhóm tham vấn hạt nhân diễn ra trong bối cảnh Seoul nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Trump nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân gia tăng.