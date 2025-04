Căng thẳng thương mại gia tăng, xuất khẩu quý 1 vẫn tăng trưởng 2 con số

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức chiều 4/4, tại Hà Nội, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính và quản lý doanh nghiệp đã thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trong quý đầu năm.

Theo ông, tình hình địa chính trị năm 2025 dự báo sẽ phức tạp hơn so với năm 2024 bởi không chỉ có xung đột về quân sự mà còn có sự gia tăng xung đột về thương mại.

Với sự đắc cử Tổng thống của ông Donald Trump trong tháng 11/2024 và chính thức trở thành Tổng thống vào tháng 01/2025, cùng với những chính sách mới áp dụng đối với các đối tác thương mại đã và đang mang lại những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế thế giới do các quan điểm cứng rắn, mang tính bảo hộ cao thông qua việc gia tăng các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Gần đây nhất, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 05/4/2025. Sau đó, kể từ ngày 09/4/2025, các đối tác thương mại lớn nhất của nước này sẽ chịu thuế đối ứng ở mức cao hơn (Việt Nam bị áp thuế đối ứng 46%, nằm trong nhóm các nước bị áp thuế cao nhất cùng với Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Myanmar).

Do vậy, điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, tiền tệ và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy vậy, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng 3/2025, với kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 75,38 tỷ USD, tăng 16,8% so với tháng trước và tăng 15,3% so với tháng 3/2024.

Xuất khẩu tháng 3/2025 ước đạt 38,5 tỷ USD, tăng 23,8% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là tháng có kim ngạch cao nhất từ đầu năm đến nay, cho thấy hoạt động xuất khẩu đang tăng tốc trở lại sau khởi đầu chậm hơn kỳ vọng trong hai tháng đầu năm. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 36,87 tỷ USD, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 19% so với tháng 3 năm 2024.

Lũy kế quý 1/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 202,5 tỷ USD, ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 102,8 tỷ USD, ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 99,68 tỷ USD, ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu cho thấy hoạt động sản xuất trong nước đang khởi sắc, với nhu cầu nguyên liệu, linh kiện, máy móc phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu tăng mạnh.

“Như vậy, cán cân thương mại 3 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư, ước xuất siêu 3,15 tỷ USD,” ông Sơn thông tin.

Ông Bùi Huy Sơn thông tin tại họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 4/4. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, trong quý 1/2025, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 29 tỷ USD, ước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng 9% của khối doanh nghiệp FDI (ước đạt 73,8 tỷ USD), cho thấy nội lực của khối doanh nghiệp trong nước đang dần được nâng cao.

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, trong quý 1/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới các hầu hết các thị trường xuất khẩu chủ lực dự kiến đều tăng (trừ thị trường Trung Quốc).

Ông Bùi Huy Sơn đánh giá, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đang duy trì xu hướng tích cực với tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng trưởng ước đạt 10,6% trong quý 1/2025 vẫn thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm 2025 nhưng cao hơn kịch bản của ngành Công Thương xây dựng tương ứng với tăng trưởng kinh tế 8% trở lên (kịch bản quý 1/2025 tăng 7,9%)./.

