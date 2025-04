Doanh nghiệp Việt khẩn trương tìm cách ứng phó sau khi Mỹ áp thuế đối ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 bất ngờ công bố sẽ áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới từ ngày 5/4; đồng thời áp dụng mức thuế đối ứng dành cho hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam là 46%.

Mặc dù việc áp dụng thuế bổ sung này đã được các chuyên gia dự đoán trước, từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, nhưng mức thuế vừa đưa ra vẫn là bất ngờ cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam; đặc biệt là doanh nghiệp thuộc ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn vào Mỹ như dệt may, gỗ, thủy sản,…

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Jean, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Dệt may thêu đan Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong tổng số hơn 44 tỷ USD xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2024, thị trường Mỹ chiếm đến 40%, tương đương với 18 tỷ USD. Hiện tại, mức thuế trung bình hàng dệt may Việt Nam xuất sang Mỹ là 15-16%, tùy loại sản phẩm. Như vậy, nếu Mỹ thực sự áp dụng mức thuế đối ứng lên đến 46% như công bố, hàng dệt may Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế trung bình từ 61-62% khi vào Mỹ. Như thế, người tiêu dùng Mỹ cũng bị ảnh hưởng trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Theo ông Phạm Văn Việt, ngay trong ngày 2/4, các doanh nghiệp đã phải tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp với các bên liên quan để bàn phương án ứng phó. Trước mắt, doanh nghiệp tranh thủ đẩy nhanh tiến độ đưa các lô hàng đã đến thời hạn giao ra cảng, đàm phán với hãng tàu cho hàng rời cảng trước thời điểm mức thuế mới có hiệu lực để được áp dụng mức thuế cũ. Tuy nhiên, phương án này nhiều khả năng gặp trở ngại khi hàng hoá khắp nơi đổ dồn về Mỹ trong những ngày tới, trước khi mức thuế mới được thực thi.

Những doanh nghiệp còn đơn hàng đã ký trước nhưng chưa đến thời hạn giao sẽ liên hệ phía đối tác để trao đổi về cách xử lý nhằm hài hòa lợi ích cho cả hai bên. Chắc chắn khi mức thuế mới được áp dụng, sức mua sẽ giảm ít nhất 50%, chính nhà nhập khẩu tại Mỹ cũng chịu áp lực rất lớn. Do đó, doanh nghiệp phải linh động chia sẻ đơn hàng quý 2 sang các thị trường khác, khai thác thị trường ngách để giải phóng lượng hàng hóa có nguy cơ bị ùn ứ.

Xưởng gia công hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

“Hiệp hội ngành hàng sẽ nhanh chóng kiến nghị Chính phủ có phương án đàm phán với chính quyền Mỹ để giảm mức thuế đối ứng xuống mức thấp nhất có thể. Muốn cải thiện tình hình, Việt Nam nên giảm thuế nhập khẩu và tăng mua các mặt hàng của nước này như ô tô, thiết bị điện tử, máy bay, các loại nông sản, thực phẩm,... Về cơ bản, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam và Mỹ không cạnh tranh trực tiếp với nhau; do đó, việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá của Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất trong nước. Quan trọng là các giải pháp cần được triển khai thật sớm bởi nếu áp dụng mức thuế như công bố, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn," ông Phạm Văn Việt nêu giải pháp.

Tương tự, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (doanh nghiệp chuyên chế biến, xuất khẩu tôm), chia sẻ dù đã lường trước song thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mức thuế đối ứng với hàng nhập khẩu Việt Nam lên tới 46% bất ngờ với cộng đồng doanh nghiệp. Bởi thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, hành động cụ thể trong việc đưa cán cân thương mại Việt-Mỹ ngày càng cân bằng hơn.

“Hiện nay vẫn chưa rõ mức thuế đối ứng mới được áp dụng như thế nào cho từng mặt hàng nhưng rõ ràng cả doanh nghiệp Việt Nam và người tiêu dùng Mỹ khó cáng đáng chi phí tăng thêm. Với tình hình này, doanh nghiệp hy vọng Chính phủ Việt Nam sớm có phương án đàm phán với chính quyền Mỹ để mức thuế đối ứng giảm về mức chấp nhận được," ông Hồ Quốc Lực cho biết thêm.

Các thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho thấy trong vài năm trở lại đây Việt Nam đang đứng thứ 4 trong số những nhà cung cấp tôm cho thị trường Mỹ với thị phần ổn định khoảng 8%; đứng sau Ấn Độ có thị phần 31%, Ecuador 26% và Indonesia 17%. Tôm Việt Nam có giá thành cao, hầu như không thể cạnh tranh về giá so với tôm của Ấn Độ, Ecuador.

Vì không thể cạnh tranh về giá nên các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm Việt Nam phải tập trung vào các sản phẩm không bị đánh thuế, các sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao để bám trụ được tại thị trường Mỹ.

Trong trường hợp sắp tới Mỹ áp dụng thuế nhập khẩu với tôm Việt Nam cao hơn thì vấn đề không chỉ là cạnh tranh về giá giữa các nhà cung ứng mà sức tiêu thụ của người Mỹ với nhóm sản phẩm giá trị cao như tôm cũng sẽ giảm mạnh bởi giá quá cao.

Dây chuyền sơ chế tôm xuất khẩu ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thị trường Mỹ cũng là khách hàng lớn nhất của của ngành đồ gỗ và nội thất Việt Nam, chiếm đến 55% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ gỗ Nghĩa Sơn, thông tin, Mỹ hiện chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp, 50% còn lại được xuất sang châu Âu.

Thông tin Mỹ áp thuế đối ứng với hàng hoá Việt Nam khiến doanh nghiệp lo lắng song ông Huỳnh Lê Đại Thắng cũng chia sẻ: “Hiện các doanh nghiệp trong ngành đã kiến nghị Chính phủ đàm phán với Mỹ về mức thuế đối với sản phẩm đồ gỗ và đang chờ kết quả tích cực. Nếu như những ngành hàng khác khá bị động thì trước khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng, doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam đã ý thức trong việc cân bằng thương mại. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu tích cực nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ và cũng đã kiến nghị Chính phủ giảm thuế tất cả các loại nguyên liệu, gỗ nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam về 0%. Đây được xem là cơ sở để Mỹ xem xét mức thuế hợp lý đối với sản phẩm gỗ Việt Nam."

Trước việc Mỹ áp dụng mức thuế cơ bản 10% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu và mức thuế đối ứng lên hàng loạt đối tác thương mại lớn, nhiều doanh nghiệp, ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có định hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ trước bằng cách gia tăng thu mua nguyên liệu từ Mỹ, đa dạng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên trong bối cảnh thế giới liên tục biến động, việc mở rộng thị trường mới cũng không hề dễ dàng và cần nhiều thời gian hơn./.

