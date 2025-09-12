Israel thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Ngày 11/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư ở Bờ Tây gây tranh cãi.

Trong chuyến thăm khu định cư Maale Adumim ở Bờ Tây - nơi Israel dự kiến bổ sung hàng nghìn căn nhà mới, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận việc thành lập một nhà nước Palestine, đồng thời khẳng định mục tiêu của nước này là bảo vệ di sản, lãnh thổ và an ninh.

Tháng Tám vừa qua, dự án E1 - kế hoạch sẽ chia đôi khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và tách khu này khỏi Đông Jerusalem - đã được Israel phê duyệt lần cuối.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin giới chức an ninh nước này ngày càng đi đến đánh giá rằng vụ không kích nhằm sát hại ban lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar đã thất bại. Đây cũng là thông điệp đã được Israel chuyển tới Mỹ và thông báo cho các bộ trưởng Israel.

Theo Kênh 12, các nguồn tin mới nhất mà giới an ninh Israel nhận được cho thấy phần lớn các mục tiêu trong chiến dịch không đạt được.

Hiện các quan chức an ninh đang xem xét 2 khả năng: lượng thuốc nổ sử dụng trong vụ tấn công có thể không đủ mạnh, hoặc các lãnh đạo Hamas đã kịp thời di chuyển sang khu vực khác trong tòa nhà bị nhắm mục tiêu trước khi bom rơi.

Trước đó 2 ngày, Israel đã thực hiện một vụ không kích nhằm vào ban lãnh đạo của Hamas ở Doha (Qatar). Ngay sau vụ tấn công, phía Israel bày tỏ lạc quan rằng họ đã thực hiện thành công kế hoạch. Tuy nhiên, phía Hamas sau đó khẳng định không ai trong ban lãnh đạo cấp cao của họ thiệt mạng trong vụ tấn công này./.

Israel thận trọng về vấn đề áp đặt chủ quyền tại khu vực Bờ Tây Israel loại bỏ vấn đề áp đặt chủ quyền đối với khu Bờ Tây khỏi chương trình nghị sự của một cuộc họp, dự kiến diễn ra trong ngày 4/9, sau khi UAE phản ứng mạnh mẽ và gọi vấn đề này là “lằn ranh đỏ."