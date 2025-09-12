Thế giới

Trung Đông

Israel thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Trong chuyến thăm khu định cư Maale Adumim ở Bờ Tây - nơi Israel dự kiến bổ sung hàng nghìn căn nhà mới, Thủ tướng Israel tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận việc thành lập một nhà nước Palestine.

Hoàng Châu
Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây ngày 29/2/2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây ngày 29/2/2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Ngày 11/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư ở Bờ Tây gây tranh cãi.

Trong chuyến thăm khu định cư Maale Adumim ở Bờ Tây - nơi Israel dự kiến bổ sung hàng nghìn căn nhà mới, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận việc thành lập một nhà nước Palestine, đồng thời khẳng định mục tiêu của nước này là bảo vệ di sản, lãnh thổ và an ninh.

Tháng Tám vừa qua, dự án E1 - kế hoạch sẽ chia đôi khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và tách khu này khỏi Đông Jerusalem - đã được Israel phê duyệt lần cuối.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin giới chức an ninh nước này ngày càng đi đến đánh giá rằng vụ không kích nhằm sát hại ban lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar đã thất bại. Đây cũng là thông điệp đã được Israel chuyển tới Mỹ và thông báo cho các bộ trưởng Israel.

Theo Kênh 12, các nguồn tin mới nhất mà giới an ninh Israel nhận được cho thấy phần lớn các mục tiêu trong chiến dịch không đạt được.

Hiện các quan chức an ninh đang xem xét 2 khả năng: lượng thuốc nổ sử dụng trong vụ tấn công có thể không đủ mạnh, hoặc các lãnh đạo Hamas đã kịp thời di chuyển sang khu vực khác trong tòa nhà bị nhắm mục tiêu trước khi bom rơi.

Trước đó 2 ngày, Israel đã thực hiện một vụ không kích nhằm vào ban lãnh đạo của Hamas ở Doha (Qatar). Ngay sau vụ tấn công, phía Israel bày tỏ lạc quan rằng họ đã thực hiện thành công kế hoạch. Tuy nhiên, phía Hamas sau đó khẳng định không ai trong ban lãnh đạo cấp cao của họ thiệt mạng trong vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bờ Tây #Đông Jerusalem Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv. (Nguồn: AFP)

UAE cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Israel

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.