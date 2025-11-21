Thủ tướng Israel họp khẩn do bạo lực gia tăng ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 20/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm giải quyết những lo ngại gia tăng về việc quân đội, cơ quan an ninh nội địa Shin Bet và cảnh sát không kiểm soát được làn sóng bạo lực leo thang do các đối tượng cực hữu Do Thái gây ra tại Bờ Tây.

Cuộc họp có sự tham gia của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm, Thiếu tướng Avi Balut; Bộ trưởng phụ trách vấn đề định cư Orit Strook; Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir; Giám đốc Shin Bet David Zini.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh hàng chục thanh niên Do Thái xâm nhập vào làng Huwara của người Palestine và phóng hỏa phương tiện cùng nhiều ngôi nhà.

Vụ tấn công được cho là hành động trả đũa sau vụ sát hại Aharon Cohen, một cư dân 70 tuổi ở Kiryat Arba trong vụ tấn công tại Gush Junction trong tuần này.

Giám đốc Shin Bet, ông David Zini, kêu gọi tất cả các cơ quan cùng hành động phối hợp để chấm dứt tình trạng này.

Giới chức an ninh Israel bày tỏ lo ngại về việc cơ quan phòng vệ chưa thể đưa ra phản ứng hiệu quả. Theo các đánh giá, khoảng 70 phần tử nòng cốt tham gia vào các hành động bạo lực, cùng khoảng 200 thanh niên khác tham gia không thường xuyên.

Cuộc tấn công vào làng Huwara diễn ra bất chấp cảnh báo của cơ quan an ninh rằng các phần tử cực đoan Do Thái có khả năng hành động sau vụ ám sát Cohen và sau cuộc di dời, phá dỡ khu định cư bất hợp pháp Givat Hatilim ở Gush Etzion.

Các quan chức cho rằng khu định cư trái phép này là điểm tập trung của thanh niên cực hữu có liên quan đến các hành vi bạo lực.

Những tuần gần đây, số vụ việc tại Bờ Tây tăng mạnh khi các nhóm người Do Thái tấn công người Palestine, phóng hỏa xe cộ và nhà cửa, đồng thời tấn công cả binh sỹ quân đội và dân thường Israel.

Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, gọi đây là “các hành động khủng bố”./.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Gaza Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza thông báo, 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, bao gồm 6 người ở thành phố Gaza thuộc phía Bắc và 5 người ở khu vực Khan Yunis ở phía Nam.