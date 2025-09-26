Tổng thống Palestine bác bỏ vai trò của Hamas trong nhà nước tương lai

Ngày 25/9, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã bác bỏ mọi vai trò trong tương lai của lực lượng Hamas và lên án chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ toàn cầu đối với một Nhà nước Palestine.

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vài ngày sau khi Pháp chủ trì một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt và một số cường quốc phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, ông Abbas khẳng định: “Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc quản lý. Hamas và các phe phái khác sẽ phải giao nộp vũ khí cho Chính quyền Quốc gia Palestine."

Tổng thống Palestine cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Palestine bác bỏ những gì Hamas đã thực hiện vào ngày 7/10/2023 nhằm vào thường dân Israel, vì “những hành động này không đại diện cho người dân Palestine, cũng không đại diện cho cuộc đấu tranh chính nghĩa cho tự do và độc lập."

Ông cũng lưu ý không nên đánh đồng giữa tình đoàn kết với sự nghiệp của người Palestine cùng vấn đề bài Do Thái. Ông gọi cuộc tấn công kéo dài gần 2 năm nay tại Gaza là "một trong những chương kinh hoàng nhất của thảm kịch nhân đạo của thế kỷ 20 và 21," đồng thời kêu gọi một ủy ban lâm thời do Chính quyền Palestine đứng đầu tạm thời phụ trách Gaza, nơi Hamas nắm quyền kiểm soát từ năm 2007.

Chính quyền Palestine hiện chỉ được hưởng quyền kiểm soát hạn chế đối với một số khu vực ở Bờ Tây theo các thỏa thuận đạt được thông qua Hiệp định hòa bình Oslo có hiệu lực từ năm 1993./.

