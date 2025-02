WHO nối lại chiến dịch tiêm phòng bại liệt cho hơn 500.000 trẻ em ở Gaza

Ngày 19/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chiến dịch quy mô lớn tiêm phòng vaccine ngừa bại liệt cho trẻ em tại Dải Gaza sẽ được nối lại vào ngày 22/2 tới.

Trong tuyên bố, WHO nêu rõ các khu lán trại ở Gaza hiện trong tình trạng quá tải, hệ thống cấp nước, vệ sinh hư hại nghiêm trọng, các điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Những yếu tố này đang làm tăng nguy cơ lây lan virus bại liệt.

Một yếu tố tiêu cực khác có thể khiến dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn đó là việc đông đảo người dân dịch chuyển do lệnh ngừng bắn hiện tại. Do đó, WHO sẽ nối lại chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn cho hơn 500.000 trẻ em ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này kể từ ngày 22/2.

Trước đó, các tổ chức cứu trợ đã thực hiện đợt tiêm phòng bại liệt ban đầu vào tháng Chín năm ngoái, sau khi ghi nhận ca bệnh nhi bị liệt một phần do virus bại liệt tuýp 2 một tháng trước đó và đây là trường hợp đầu tiên được xác định tại khu vực này trong vòng 25 năm qua.

Đến ngày 15/10/2024, WHO đã khởi động chiến dịch cung cấp vaccine ngừa bại liệt dạng uống cho 92.000 trẻ em tại khu vực trung tâm Dải Gaza, bất chấp tình hình xung đột căng thẳng ở thời điểm đó./.

Liên hợp quốc hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em tại Dải Gaza Quan chức UNICEF cho biết cơ quan này sẽ đẩy mạnh việc cung cấp các loại vaccine cơ bản khác cũng như hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh cần thiết cho trẻ em tại Gaza.