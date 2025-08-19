Hamas đồng ý đề xuất mới về trao đổi con tin và ngừng bắn tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức Hamas đã thông báo với các bên trung gian Ai Cập và Qatar rằng họ chấp thuận đề xuất mới nhất liên quan đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tại Dải Gaza.

Theo các nguồn tin tại khu vực, đề xuất này gồm lệnh ngừng bắn kéo dài trong 60 ngày, việc trả tự do cho 10 con tin còn sống và trao trả thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng, cùng với việc cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza thông qua các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, đề xuất còn gồm việc khởi động đàm phán nhằm kết thúc cuộc xung đột, sẽ bắt đầu ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trước đó, kênh truyền hình Al-Araby của Qatar đưa tin rằng cuộc gặp giữa Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani với các phe phái Palestine, Bộ trưởng Tình báo Ai Cập và đại diện Hamas đã diễn ra “một cách tích cực.”

Al-Araby TV cho biết thêm cuộc gặp này cũng “thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chấm dứt chiến tranh.”

Cuối tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố rằng nước này chỉ chấp nhận một thỏa thuận toàn diện trong đó tất cả con tin được thả cùng lúc.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có các báo cáo mới cho thấy Hamas đang có thái độ linh hoạt hơn với một thỏa thuận theo từng giai đoạn giữa lệnh ngừng bắn và trao trả con tin.

Xe quân sự Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 5/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Động thái mới của Hamas diễn ra sau khi Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã quyết định về quy mô lực lượng tham gia chiến dịch tổng tiến công vào thành phố Gaza.

Mục tiêu của chiến dịch là phá hủy tận gốc cơ sở hạ tầng cốt lõi của Hamas và phá hủy các biểu tượng quyền lực của tổ chức này còn tồn tại trong khu vực.

Ai Cập và Qatar khẳng định tiếp tục nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza

Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 18/8, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani khẳng định hai nước sẽ tiếp tục các nỗ lực, cùng với sự phối hợp của Mỹ, nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, tạo điều kiện cho hoạt động phân phối trợ nhân đạo khẩn cấp và không bị cản trở ở dải đất này cũng như đảm bảo việc trao trả con tin giữa Israel và Phong trào Hamas.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập Mohamed El-Shenawy cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed nêu rõ hai nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào nhằm tái chiếm Gaza cũng như mọi nỗ lực di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Hai bên nhấn mạnh việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, theo các nghị quyết hợp pháp quốc tế, là con đường duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông.

Ông El-Sisi đã điểm lại công tác chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về tái thiết Gaza dự kiến sẽ được Ai Cập đăng cai tổ chức ngay sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn, với sự phối hợp của Chính quyền Palestine và Liên hợp quốc, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc thúc đẩy ngay lập tức quá trình phục hồi sớm và tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine sau khi các bên đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Người dân sơ tán tránh chiến sự tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Qatar nhất trí tăng cường các nỗ lực chung nhằm đạt được các giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng khác tại một số quốc gia trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ.

Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tham vấn và phối hợp giữa hai nước để phục vụ lợi ích chung cũng như tăng cường an ninh và ổn định khu vực.

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh quyết tâm chung của hai nước trong việc nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới để ứng phó với những thách thức hiện nay.

Về phần mình, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Ông Sheikh Mohammed cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các dự án đầu tư chung, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) Diaa Rashwan cho biết quốc gia Bắc Phi này đang tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza sau khi Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Cairo và Doha đề xuất.

Kênh tin tức Al-Qahera News dẫn lời ông Rashwan cho hay các phe phái Palestine đã chấp nhận kế hoạch này mà không có bất kỳ phản đối nào sau một loạt cuộc họp chuyên sâu tại Cairo.

Ông Rashwan nói rằng kế hoạch trên là một bước ngoặt tiềm năng cho giới lãnh đạo Israel. Ông khẳng định: "Đề xuất mới nhất của Ai Cập và Qatar là một cơ hội cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Israel hiện đang phải đối mặt với những chia rẽ nội bộ và đã không đạt được các mục tiêu chiến tranh đã đề ra."

Ông Rashwan nhấn mạnh kết quả hiện phụ thuộc vào phản ứng của Israel, đồng thời kêu gọi Mỹ thuyết phục Israel chấp thuận đề xuất mới nhất của Ai Cập và Qatar.

Đề xuất nói trên, chủ yếu dựa trên sáng kiến của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, kêu gọi các bên chấp thuận một lệnh ngừng bắn 60 ngày và trao trả con tin theo từng giai đoạn.

Theo đề xuất này, 10 con tin Israel còn sống và hài cốt của 18 người đã chết trong khi bị giam giữ ở Gaza sẽ được trao trả đổi lấy tự do cho một số lượng tù nhân Palestine chưa được xác định, trong khi lực lượng Israel sẽ di chuyển đến gần biên giới Gaza hơn để tạo điều kiện cho việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn tạm thời, thay vì sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc như các đề xuất trước đây./.

