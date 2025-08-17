Thế giới

Trung Đông

Israel công bố giai đoạn tiếp của cuộc chiến Gaza, khẳng định tiếp tục tấn công

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố quân đội nước này sẽ "sớm chuyển sang giai đoạn tiếp theo" của cuộc tấn công chống lại Hamas.

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong chuyến thăm Dải Gaza ngày 17/8, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố quân đội nước này sẽ "sớm chuyển sang giai đoạn tiếp theo" của cuộc tấn công chống lại Hamas.

Trong bài phát biểu được IDF công bố, ông Zamir nhấn mạnh: "Hôm nay (17/8), chúng ta phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Chúng ta sẽ duy trì đà tiến triển của Chiến dịch Chiến xa của Gideon trong khi tập trung vào thành phố Gaza.

Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Hamas bị đánh bại, với mục tiêu là các con tin. Chúng ta sẽ hành động với một chiến lược tinh vi, có cân nhắc và có trách nhiệm. IDF sẽ huy động tất cả các khả năng trên bộ, trên không và trên biển để tấn công Hamas bằng vũ lực.”

Bên cạnh đó, ông Zamir cũng khẳng định Hamas không còn sở hữu những khả năng như trước chiến dịch khi bị Israel giáng cho những đòn nặng nề.

Mục tiêu tấn công Hamas nằm trong kế hoạch tổng thể và dài hạn của Israel là tấn công vào “trục kháng chiến,” trong đó nhắm chủ yếu vào đối thủ Iran./.

(Vietnam+)
#Lực lượng Phòng vệ Israel #hamas #Chiến dịch Chiến xa Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: THX/TTXVN)

Australia tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine

Sau phiên họp nội các ngày 11/8, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Canberra sẽ ủng hộ quyền của người Palestine có một nhà nước độc lập, coi đây là động lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.