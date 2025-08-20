Nhiều tiếng nổ dữ dội vang lên khắp Dải Gaza

Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều tiếng nổ dữ dội đã vang khắp Dải Gaza vào đêm 19/8 (theo giờ địa phương, tức sáng 20/8 theo giờ Việt Nam).

Một nguồn tin quân sự xác nhận rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Phong trào Hồi giáo Hamas.

Trước đó, theo nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cuộc họp về kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza đã kết thúc.

Trong cuộc họp, ông Katz đã trình bày chi tiết kế hoạch kiểm soát thành phố này.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cũng đã báo cáo mức độ sẵn sàng của quân đội đối với chiến dịch này.

Thiếu tướng Ghassan Alian - Điều phối viên các hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) - cũng đã trình bày kế hoạch sơ tán dân thường khỏi khu vực trước khi chiến dịch trên bộ được tiến hành.

Các quan chức Israel xác nhận quá trình chuẩn bị cho chiến dịch chiếm giữ thành phố Gaza đang tiến triển đúng kế hoạch.

Việc Israel phê duyệt kế hoạch chiếm đóng Gaza diễn ra trong bối cảnh Hamas đưa ra đề xuất thỏa thuận từng phần, trong đó có nội dung thả 10 con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước cho biết nước này sẽ "chấp nhận thỏa thuận mà toàn bộ con tin được trả tự do cùng lúc và đáp ứng được các điều kiện để kết thúc chiến sự của chúng tôi."

Tối 19/8, Chính phủ Israel do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo đã bỏ phiếu thông qua việc tăng thêm 31 tỷ shekel (9 tỷ USD) ngân sách quốc gia năm 2025, trong đó có 1,6 tỷ shekel dành cho viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza. Tuy nhiên, khoản ngân sách bổ sung này vẫn cần được Knesset (Quốc hội Israel) phê chuẩn.

Phần lớn số tiền tăng thêm sẽ được phân bổ cho chi tiêu quốc phòng. Cùng với đó, Chính phủ Israel cũng sẽ cắt giảm đồng loạt 3,35% ngân sách của các bộ, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm sau.

Các nguồn tin an ninh cho biết khoảng 60.000 binh sỹ dự bị Israel dự kiến sẽ nhận được lệnh triệu tập từ IDF bắt đầu từ ngày 20/8, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quân sự được lên kế hoạch tại thành phố Gaza.

Tuy nhiên, việc ban hành lệnh sẽ thuộc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz.

Các lệnh triệu tập không mang tính tức thời. Những binh sỹ dự bị được gọi sẽ có ít nhất 2 tuần trước khi phải trình diện chính thức.

Số lượng binh sỹ dự bị lần này được huy động bổ sung cho hàng chục nghìn người hiện đang phục vụ trong lực lượng dự bị IDF.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người được triệu tập sẽ trực tiếp tham gia vào chiến dịch đánh chiếm thành phố Gaza. Một phần trong số họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ thay thế cho các đơn vị thường trực tại các mặt trận khác./.

