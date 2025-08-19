Lo ngại tấn công trên bộ, hàng nghìn người rời bỏ thành phố Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hàng nghìn người Palestine đã rời các khu vực phía Đông thành phố Gaza, nơi đang hứng chịu các đợt không kích liên tục của Israel, trong bối cảnh lo ngại cuộc tấn công trên bộ của Israel sắp xảy ra.

Người dân đang di chuyển về phía Tây và Nam của vùng đất vốn đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề này.



Chính phủ Israel hôm 8/8 đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza – nơi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố là “pháo đài cuối cùng thực sự của Hamas.”

Kế hoạch này đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên toàn cầu, gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước và kích hoạt nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn mới.



Israel gần đây thông báo sẽ tiếp tục cho phép đưa lều trại và vật dụng tạm trú vào Gaza để chuẩn bị cho cuộc sơ tán dân thường khỏi thành phố Gaza, nơi hiện có khoảng 1 triệu người đang trú ẩn.



Theo ước tính, gần 1.000 gia đình đã rời khu vực phía Đông thành phố Gaza trong vài ngày qua để di chuyển về phía Nam. Ông Ahmed Mheisen, người quản lý nơi trú ẩn ở Beit Lahiya – vùng ngoại ô bị tàn phá nằm sát phía Đông thành phố Gaza – cho rằng cần tới 1,5 triệu chiếc lều để đáp ứng nhu cầu tạm trú, trong khi Israel mới chỉ cho phép đưa khoảng 120.000 chiếc vào Gaza trong thời gian ngừng bắn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay.



Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) tuần trước cũng cho biết khoảng 1,35 triệu người tại Gaza đang cần vật dụng tạm trú khẩn cấp.



Dù phủ nhận việc giới hạn viện trợ vào Gaza, Israel vẫn áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với hàng hóa phi thực phẩm vì lo ngại có thể bị Hamas sử dụng.

Cơ quan COGAT - phụ trách viện trợ cho Gaza - cho biết hàng hóa sẽ được chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom sau khi được kiểm tra an ninh kỹ lưỡng.



Nhằm xoa dịu khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, một con tàu treo cờ Panama chở theo 1.200 tấn hàng viện trợ lương thực đang tiến vào cảng Ashdod ở miền Nam Israel sau khi xuất phát từ đảo Cyprus. Tàu chở 52 container gồm mì ống, gạo, thực phẩm trẻ em và đồ hộp.

Số hàng này đã được hải quan Israel kiểm tra tại cảng Limassol (Cyprus) trước khi lên đường ngày 18/8.



Khoảng 700 tấn trong số hàng viện trợ đến từ Cyprus, được mua bằng tiền do Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đóng góp thông qua Quỹ Amalthea - một sáng kiến hỗ trợ viện trợ đường biển được thiết lập năm ngoái.

Phần còn lại đến từ Italy, Chính phủ Malta, một tổ chức Công giáo tại Malta và tổ chức phi chính phủ Al Salam của Kuwait.



Viện trợ bằng đường biển có thể mang số lượng lớn hơn nhiều so với các đợt thả hàng không gần đây. Tuy nhiên, phần lớn viện trợ vẫn được chuyển bằng xe tải.

Sau khi cập cảng Ashdod, viện trợ sẽ được Liên hợp quốc phối hợp vận chuyển tới các điểm lưu trữ và phân phối lương thực do tổ chức World Central Kitchen điều hành - tổ chức đã từng cung cấp viện trợ cho Gaza trong những giai đoạn căng thẳng trước đây./.

