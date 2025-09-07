UAE và Nghị viện Arập lên án việc Israel kêu gọi người Palestine rời khỏi Gaza

Thế giới

Bộ Ngoại giao UAE ra tuyên bố tái khẳng định lập trường ủng hộ dành cho những nỗ lực của Ai Cập trong việc sát cánh cùng người dân Palestine, ngăn chặn tình trạng di dời.

Người dân sơ tán tránh chiến sự tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Nghị viện Arập ngày 6/9 đã kịch liệt lên án phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc cho phép người Palestine ở Dải Gaza tự nguyện rời đi, đồng thời cảnh báo những phát biểu như vậy vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa ổn định khu vực.

Trước đó cùng ngày, Tel Aviv đã kêu gọi người dân thành phố Gaza rời đi khi lực lượng Israel tiến sâu hơn vào khu vực đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Israel đã yêu cầu người dân sơ tán đến “khu vực nhân đạo” ở phía Nam Dải Gaza trước quân đội nước này phát động chiến dịch tấn công nhằm chiếm đóng thành phố Gaza.

Bộ Ngoại giao UAE ra tuyên bố tái khẳng định lập trường ủng hộ dành cho những nỗ lực của Ai Cập trong việc sát cánh cùng người dân Palestine, ngăn chặn tình trạng di dời và thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Abu Dhabi mô tả phát biểu của ông Netanyahu là “sự tiếp nối nguy hiểm của các chính sách chiếm đóng”, nhấn mạnh mọi nỗ lực trục xuất người Palestine khỏi vùng đất của họ đều cấu thành “hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc.”

UAE kiên quyết phản đối hành động cưỡng bức di dời hoặc bất kỳ âm mưu nào hòng phá hoại sự nghiệp của người Palestine, đồng khẳng định việc bảo vệ các quyền của người Palestine là nghĩa vụ đạo đức, nhân đạo và pháp lý.

Abu Dhabi cho rằng sự ổn định lâu dài trong khu vực phụ thuộc vào giải pháp hai nhà nước và việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Cùng ngày, Chủ tịch Nghị viện Arập Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi cũng lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Netanyahu là một phần trong chính sách “thanh trừng sắc tộc và cưỡng bức di dời” của chính quyền Israel.

Theo ông Al-Yamahi, những lời lẽ như vậy là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Al-Yamahi tái khẳng định lập trường của Nghị viện Arập phản đối mọi nỗ lực di dời ở Gaza, Bờ Tây, hoặc bất kỳ nơi nào khác trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

UAE và Nghị viện Arập đều lên án mọi âm mưu phá hoại sự nghiệp của Palestine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và các cơ quan Liên hợp quốc hành động để ngăn chặn những hành vi vi phạm, bảo vệ người Palestine và ủng hộ quyền của họ thành lập nhà nước độc lập, có chủ quyền./.

