Xung đột Hamas-Israel: Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng

Ngày 30/8, Hamas lần đầu xác nhận cái chết của Mohammad Sinwar - thủ lĩnh quân sự của phong trào tại Gaza và là em trai của cựu lãnh đạo tối cao Yahya Sinwar.

Israel từng tuyên bố đã tiêu diệt ông Mohammad Sinwar trong một cuộc không kích hồi tháng 5, song Hamas đến nay mới công bố hình ảnh ông cùng các thủ lĩnh khác, đồng thời coi họ là “những người tử vì đạo.” Hamas không cung cấp thêm chi tiết về cái chết của ông Sinwar.



Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cảnh báo bất kỳ kế hoạch sơ tán tập thể nào tại thành phố Gaza sẽ đặt tính mạng hàng trăm nghìn dân thường vào nguy hiểm, trong bối cảnh quân đội Israel tuyên bố chuẩn bị mở chiến dịch lớn trên bộ tại thành phố này.



Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric nhấn mạnh trong điều kiện hiện tại, việc sơ tán hàng loạt khỏi thành phố Gaza một cách an toàn là không thể. Bà cho rằng tình trạng thiếu thốn chỗ ở, dịch vụ y tế và lương thực kéo dài suốt gần 23 tháng chiến sự khiến đề xuất di dời “không chỉ bất khả thi mà còn phi lý.”



Theo Cơ quan dân phòng Gaza, chỉ riêng từ rạng sáng 30/8, các đợt không kích của Israel đã làm 66 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em khi bom rơi trúng khu lều tạm gần một đền thờ Hồi giáo tại al-Nasr, phía Tây thành phố Gaza. Các nhân chứng cho biết tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất, nhiều người la hét và tháo chạy.



Cơ quan này cũng cho biết 12 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel khi họ đang chờ đợi gần các trung tâm phân phối thực phẩm ở phía Bắc, phía Nam và trung tâm Gaza.



Hôm 29/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố thành phố Gaza chính thức được xem là “khu vực chiến sự toàn diện.”

Điều này đồng nghĩa với việc mọi biện pháp bảo vệ đặc biệt mà IDF áp dụng với các tổ chức nhân đạo quốc tế trong khu vực này cũng bị dỡ bỏ.

Trước đó, COGAT - cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các vấn đề dân sự ở vùng lãnh thổ Palestine - thông báo đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán người dân về phía Nam để bảo vệ.



Tuy nhiên, kế hoạch này đối mặt sự phản đối gay gắt từ gia đình các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ, cho rằng một chiến dịch chiếm đóng quy mô lớn có thể khiến các con tin thiệt mạng.



Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã thu hồi thi thể 2 con tin bị Hamas giam giữ. Israel cho rằng hiện Hamas vẫn giam giữ 48 con tin ở Gaza, trong đó chỉ khoảng 20 người được cho là còn sống./.



