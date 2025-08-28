Xung đột Hamas-Israel: WFP cảnh báo Gaza đang ở "điểm giới hạn"

Ngày 28/8, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo Dải Gaza đang bị nạn đói hoành hành "đến mức không thể cứu vãn," đồng thời kêu gọi khôi phục khẩn cấp mạng lưới 200 điểm phân phối lương thực.

Phát biểu sau khi đến thăm Gaza, nơi Israel đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công Hamas, Giám đốc điều hành WFP, bà Cindy McCain, cho biết: "Gaza đang tới điểm không thể cứu vãn. Nỗi tuyệt vọng dâng cao và tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó."

Bình luận của bà McCain được đưa ra gần một tuần sau khi Liên hợp quốc tuyên bố nạn đói ở Gaza, đổ lỗi cho "sự cản trở có hệ thống" của Israel đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Bà McCain đã đến Khan Younis và Deir el-Balah, thăm một phòng khám dinh dưỡng đang cứu sống trẻ em và gặp gỡ những bà mẹ di cư đang phải vật lộn hằng ngày để tìm kiếm thức ăn thừa.

Bà kêu gọi: "Chúng ta phải khẩn trương khôi phục mạng lưới rộng lớn và đáng tin cậy gồm 200 điểm phân phối thực phẩm trên khắp Dải Gaza, các bếp ăn cộng đồng và tiệm bánh. Điều cấp bách là phải tạo ra các điều kiện phù hợp để có thể tiếp cận những người dễ bị tổn thương nhất và cứu sống họ."

Nhân chuyến công du Trung Đông, bà McCain có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thúc đẩy "đợt viện trợ lương thực lớn hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất."

Ngoài ra, bà cũng gặp Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây. Bà nhấn mạnh cần phải có một lệnh ngừng bắn.

Trong diễn biến liên quan, hơn 209 nhà cựu ngoại giao, trong đó có nhiều đại sứ và quan chức cấp cao châu Âu, đã gửi thư ngỏ tới các thể chế Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi khối này có hành động cụ thể và khẩn cấp đối với Israel liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza.

Trong thư, các cựu quan chức nhấn mạnh EU đã “thất bại trong việc đưa ra biện pháp tập thể và để các quốc gia thành viên hành động riêng rẽ” trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng nghiêm trọng.

Họ cảnh báo hơn nửa triệu người tại đây đang đối mặt với nạn đói và khoảng 640.000 người có nguy cơ mất an ninh lương thực trầm trọng từ nay tới cuối tháng sau.

Ngoài ra, các nhà cựu ngoại giao cũng chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng 3.400 căn hộ trong khu vực E1 tại Bờ Tây, coi đây là bước đi nhằm tách Đông Jerusalem khỏi phần còn lại của khu vực này và gây nguy hại cho triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Họ cũng lên án các vụ bạo lực của người định cư, dẫn đến cái chết của nhà hoạt động vì hòa bình Ouda Hathalin, đồng thời bày tỏ thất vọng khi EU chưa đưa ra được biện pháp gây sức ép cần thiết đối với Israel.

Các cựu quan chức cảnh báo nếu EU tiếp tục chậm trễ, khối này sẽ bị “suy giảm uy tín trên trường quốc tế”./.

