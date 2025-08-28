Israel gây thương vong lớn ở Gaza trong 24 giờ qua

Các quan chức y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza ngày 28/8 cho biết 71 người đã thiệt mạng bởi hỏa lực của Israel tại vùng đất của người Palestine trong vòng 24 giờ qua.

Theo cơ quan này, cùng ngày, đã có thêm 4 người, trong đó có 2 trẻ em, tử vong vì suy dinh dưỡng và đói ở Gaza, nâng tổng số người chết vì nguyên nhân này lên 317 người, trong đó có 121 trẻ em, kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Người dân cho biết các gia đình ở thành phố Gaza đang rời bỏ nhà cửa, phần lớn di chuyển về phía bờ biển, trong khi lực lượng Israel nã pháo dữ dội vào các vùng ngoại ô phía Đông Shejaiya, Zeitoun và Sabra.

Tại miền Nam Gaza, hàng chục người Palestine đã được đưa vào Bệnh viện Nasser ở Khan Younis với các vết thương do đạn bắn. Một bác sỹ tại đây cho biết IDF đã nổ súng vào đám đông người Palestine tụ tập gần một điểm phân phát viện trợ.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Trước đó, họ thừa nhận đã bắn cảnh cáo vào đám đông gần các điểm phân phát viện trợ nhưng cho rằng con số thương vong tại những địa điểm này bị thổi phồng.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết binh sỹ của họ tiếp tục tấn công Hamas và các nhóm khủng bố khác trên khắp Dải Gaza và đã phá hủy hàng chục mục tiêu trong 24 giờ qua, như một phần của quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chiếm thành phố Gaza.

Quá trình này dự kiến sẽ khiến 1 triệu người Palestine đang trú ẩn tại đây phải sơ tán./.

Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel chuẩn bị đợt sơ tán mới tại Gaza Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/8 xác nhận đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở vùng ngoại ô thành phố Gaza và cho biết cuộc sơ tán quy mô lớn của dân thường tại đây là "không thể tránh khỏi."