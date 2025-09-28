Israel sẽ phải nhượng bộ “đau đớn” về vấn đề Gaza

Kênh Channel 12 của Israel ngày 27/9 dẫn các nguồn tin cho biết Israel sẽ phải thực hiện “những nhượng bộ đau đớn và đáng kể” theo kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/9 tới.

Các nguồn tin cho biết những nhượng bộ này bao gồm các điều khoản có thể “mâu thuẫn với chính sách đã tuyên bố của Israel và các quyết định mà nội các đã đưa ra trong những tuần gần đây,” đặc biệt là liên quan đến kế hoạch mở rộng vai trò của Chính quyền Palestine trong việc quản trị Gaza hậu xung đột.

Bên cạnh đó, Mỹ hiện đang gây “áp lực mạnh mẽ” lên Qatar để thúc đẩy Hamas chấp thuận các chi tiết trong đề xuất của Washington.

Trước đó ngày 23/9, Tổng thống Trump đã trao đổi kế hoạch 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột Gaza và thiết lập lộ trình hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine với lãnh đạo 8 quốc gia Arab và Hồi giáo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nội dung của văn kiện này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong chính sách Trung Đông của chính quyền Tổng thống Trump khi có sự kết hợp giữa các mục tiêu an ninh của Israel, việc hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine và chiến lược dài hạn cho hòa bình khu vực./.

