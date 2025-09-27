Xung đột Hamas-Israel: Mỹ thúc giục Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Theo tờ Jerusalem Post, trong cuộc gặp tại New York (Mỹ) ngày 26/9, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về những thay đổi mà ông Netanyahu mong muốn có trong kế hoạch mới để chấm dứt xung đột, nhằm đạt đồng thuận trước cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nước vào ngày 29/9 tại New York.

Trước đó, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer từng phản đối mạnh mẽ một số điều khoản trong bản kế hoạch trong các cuộc trao đổi với cộng sự của ông Trump.

Theo truyền thông Israel, kế hoạch ngừng bắn đang được bàn thảo bao gồm nhiều điều khoản như nhanh chóng thả toàn bộ con tin; thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút dần lực lượng Israel khỏi Dải Gaza, chấm dứt sự kiểm soát của Hamas, phi quân sự hóa Gaza và cân nhắc phương án ân xá cho một số lãnh đạo cấp cao Hamas rời khỏi khu vực.

Ngoài ra, kế hoạch cũng tính đến việc triển khai một lực lượng an ninh Arập, kèm theo sự bảo đảm từ phía Mỹ về việc Israel sẽ không sáp nhập lãnh thổ Bờ Tây.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc đàm phán về Gaza với nhiều quốc gia Trung Đông diễn ra “quyết liệt” và sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận hoàn chỉnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Israel và Hamas đều đã được thông báo về các nội dung liên quan và rằng ông đã có các cuộc gặp với lãnh đạo và quan chức của nhiều quốc gia Hồi giáo trong tuần này để bàn về giải pháp chấm dứt xung đột, trong đó có kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm.

Thủ tướng Israel tiếp tục cứng rắn với Hamas

Cũng trong ngày 26/9, Thủ tướng Netanyahu có bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường dứt khoát chống lại Hamas.

Theo nhà lãnh đạo Israel, xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu con tin được trả tự do, Hamas bị giải giáp và Gaza được phi quân sự hóa.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu sử dụng hình ảnh minh họa là vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas nhằm vào Israel và khẳng định quốc gia này có quyền tự vệ.

Ông cũng chỉ trích những đồng minh phương Tây đã công nhận Nhà nước Palestine hay cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Ông nhấn mạnh: “Sẽ không có Nhà nước Palestine khi Israel còn tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas.”

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bài phát biểu của ông Netanyahu đã vấp phải phản ứng tại hội trường khi có hàng trăm nhà ngoại giao rời đi để thể hiện sự phản đối.

Cùng ngày, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) công bố bản cập nhật cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp có liên quan tới các khu định cư do Israel xây dựng tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Theo báo cáo, hiện có hơn 150 công ty trong và ngoài Israel bị nêu tên vì cung cấp dịch vụ, tiến hành xây dựng, khai thác tài nguyên hoặc duy trì hoạt động kinh doanh trong các khu định cư này.

Liên hợp quốc khẳng định cơ sở dữ liệu nhằm mục đích minh bạch, giúp các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và công chúng nhận diện các hoạt động kinh tế gắn liền với những khu vực bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Nhiều nước coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo Công ước Geneva, trong khi Israel phản bác và cho rằng việc xây dựng tại đây là hợp pháp.

Việc công bố báo cáo nhiều khả năng sẽ làm gia tăng tranh cãi tại Liên hợp quốc và trong quan hệ giữa Israel với cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đang bế tắc.

Trong khi đó, tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) thông báo buộc phải tạm dừng hoạt động tại thành phố Gaza sau khi quân đội Israel tấn công và kiểm soát thành phố này.

Ông Jacob Granger, điều phối viên khẩn cấp của MSF tại Gaza, cho biết đây là điều đáng tiếc vì nhu cầu chăm sóc y tế tại khu vực vẫn rất lớn.

Hàng nghìn người dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ đang được chăm sóc sau sinh, những người bị thương nặng và bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm hiện không thể di chuyển và đang trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng.

Theo MSF, quyết định tạm ngừng hoạt động phản ánh tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở thành phố Gaza, nơi ước tính vẫn còn hàng trăm nghìn người chưa thể sơ tán trong bối Israel vẫn tiếp tục tấn công./.

