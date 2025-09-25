Israel mở rộng chiến dịch, hàng trăm mục tiêu tại Gaza trúng đòn tập kích

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/9 thông báo, Không quân nước này đã tấn công hơn 170 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua, trong bối cảnh quân đội tiếp tục tiến sâu vào thành phố Gaza trong khuôn khổ của chiến dịch tấn công mới nhằm vào Hamas.

Theo thông báo của IDF, những mục tiêu bị tấn công bao gồm các tay súng, các tòa nhà do Hamas sử dụng, kho vũ khí và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Tại thành phố Gaza, Sư đoàn 98 đã chỉ đạo các cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái vào khoảng 20 mục tiêu, trong đó có 1 tay súng đang lên kế hoạch đánh bom, nhiều phần tử vũ trang khác và 1 kho vũ khí.

Ngoài ra, Sư đoàn 162 và 36 cũng tham gia hoạt động tại khu vực này.

Trong ngày qua, họ đã tiêu diệt thêm nhiều tay súng và phá hủy các cơ sở hạ tầng được các nhóm vũ trang Palestine sử dụng. Trung đoàn pháo binh 215 đã tiến hành nhiều đợt pháo kích vào các vị trí mà Hamas dùng để phục kích binh sỹ Israel.

Ở phía Bắc Dải Gaza, Sư đoàn 99 đã phá hủy nhiều cơ sở của Hamas, trong đó có đường hầm và một điểm phục kích gài chất nổ.

Tại phía Nam, Sư đoàn Gaza đã tiêu diệt nhiều tay súng tiếp cận lực lượng Israel./.

