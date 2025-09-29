Mỹ tuyên bố tiến “rất gần” tới thỏa thuận hòa bình ở Gaza

Chính phủ Mỹ ngày 29/9 cho biết Israel và lực lượng Hamas "rất gần" đạt được một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza và hướng tới hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Phát biểu trên kênh Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bàn thảo kế hoạch hòa bình 21 điểm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong cùng ngày.

Bà cũng nói ông Trump sẽ trao đổi với giới lãnh đạo Qatar-bên trung gian với Hamas-nhằm đảm bảo lực lượng này nhất trí với kế hoạch.

"Để có một thỏa thuận hợp lý, cả hai bên đều phải nhượng bộ một chút và có thể không hoàn toàn hài lòng, nhưng đó là cách duy nhất để kết thúc xung đột," bà Leavitt nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ "hoàn tất kế hoạch hòa bình."

Trước đó, Washington đã gửi tới các quốc gia Arab và Hồi giáo bản kế hoạch gồm 21 điểm, kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn và trả tự do cho toàn bộ con tin.

Ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng "tất cả các bên đều đã sẵn sàng cho điều đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử," và tin tưởng một thỏa thuận đã ở rất gần.

Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao Trung Đông, kế hoạch hiện mới chỉ là bộ khung mục tiêu chứ chưa phải bản chi tiết.

Israel phản đối một số điểm, như việc để lực lượng an ninh Palestine tham gia quản lý Gaza sau xung đột hay cơ chế xử lý bộ máy lãnh đạo Hamas, trong khi Ai Cập lo ngại chính quyền Palestine được quốc tế công nhận có thể bị gạt ra ngoài.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một nhân tố đáng chú ý, khi vừa hỗ trợ sơ tán các nhà hoạt động trên một con tàu cứu trợ Gaza bị hỏng động cơ ở Địa Trung Hải, đồng thời triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm giám sát đoàn tàu quốc tế gồm khoảng 40 thuyền đang hướng về Gaza.

Đoàn này có sự tham gia của nhiều nghị sỹ châu Âu và nhà hoạt động bất chấp cảnh báo từ Israel sẽ chặn mọi nỗ lực phá vòng phong tỏa hải quân.

Trên thực địa, xe tăng Israel đã tiến vào gần trung tâm Thành phố Gaza và áp sát Bệnh viện Al Shifa. Cơ quan Y tế Gaza cho biết hơn 66.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến, trong khi Israel khẳng định chỉ dừng chiến dịch khi Hamas thả toàn bộ con tin và hạ vũ khí.

Các gia đình có con tin gửi thư tới ông Trump, kêu gọi không để "bất kỳ sự can thiệp nào phá hỏng tiến trình hòa bình," nhấn mạnh "cái giá phải trả đã quá lớn”./.

