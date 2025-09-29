Tổng thống Donald Trump thông báo về thời gian công bố thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ sự lạc quan về việc sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 28/9, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối cùng và dự kiến một thông báo quan trọng có thể được đưa ra trong 2 ngày tới, sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Theo Tổng thống Trump, các bên liên quan đã thể hiện thiện chí rõ rệt trong việc hướng tới một giải pháp hòa bình.

Ông đặc biệt đánh giá cao vai trò của các quốc gia Arab trong tiến trình đàm phán, đồng thời ghi nhận thái độ tích cực của Hamas trong việc tôn trọng lập trường của khối Arab.

Trước đó, ngày 23/9, Tổng thống Trump đã trình bày kế hoạch 21 điểm tại New York với sự tham gia của lãnh đạo 8 quốc gia Arab và Hồi giáo, bao gồm Saudi Arabia, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan.

Kế hoạch này đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng trong chính sách Trung Đông của Chính quyền Trump, khi cân bằng được các yếu tố an ninh của Israel, nhu cầu nhân đạo của người Palestine và chiến lược dài hạn cho hòa bình khu vực.

Ngày 28/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy kế hoạch 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, trong bối cảnh ông phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng cả từ trong nước lẫn quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu thừa nhận kế hoạch này vẫn chưa hoàn tất nhưng khẳng định hai bên đang tích cực làm việc. Ông bày tỏ hy vọng có thể biến kế hoạch thành hiện thực, với mục tiêu giải cứu con tin, giải giáp lực lượng Hamas và phi quân sự hóa Gaza.

Phát biểu này được đưa ra một ngày trước cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Theo nguồn tin ngoại giao, kế hoạch này bao gồm ngừng bắn vĩnh viễn, thả con tin, Israel rút quân khỏi Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, một số điểm trong kế hoạch có thể gây khó khăn cho ông Netanyahu, đặc biệt là việc đưa Chính quyền Palestine (PA) trở lại quản lý Gaza - điều mà các đối tác cánh hữu trong liên minh của ông phản đối quyết liệt.

Trong khi đó, tại Israel, hàng chục nghìn người biểu tình đã gây sức ép buộc ông Netanyahu phải đồng ý ngừng bắn. Bà Lishay Miran-Lavi, vợ của con tin Omri Miran đang bị giam giữ tại Gaza, đã kêu gọi ông Trump sử dụng ảnh hưởng của mình với Thủ tướng Israel.

Các chuyên gia nhận định Netanyahu đang bị dồn vào thế khó khi phải đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng trên trường quốc tế, khi nhiều nước như Anh, Pháp, Canada và Australia đã chính thức công nhận nhà nước Palestine./.

Israel sẽ phải nhượng bộ “đau đớn” về vấn đề Gaza Israel sẽ phải thực hiện “những nhượng bộ đau đớn và đáng kể” theo kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ.