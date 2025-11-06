Sudan: Tấn công nhằm vào lễ tang, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 5/11, Liên hợp quốc cho biết một vụ tấn công nhằm vào lễ tang đã xảy ra ở thành phố chiến lược El-Obeid thuộc khu vực Kordofan, miền Trung Sudan, đã khiến 40 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự dường như chuẩn bị mở một chiến dịch tấn công tại đây.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) dẫn nguồn tin địa phương cho biết “ít nhất 40 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một lễ tang tại El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan.”

Tuy không nêu rõ thời điểm vụ tấn công xảy ra hay tổ chức/cá nhân nào tiến hành, song OCHA cảnh báo tình hình tại Kordofan đang ngày càng xấu đi. Cơ quan này kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.”

Xung đột Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong những ngày gần đây, giao tranh tiếp tục lan rộng sang các khu vực mới, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn nữa.

Kể từ khi nổ ra giao tranh với quân đội Sudan vào năm 2023, RSF dường như đã chuyển trọng tâm sang Kordofan sau khi chiếm được El-Fasher, thành trì cuối cùng của quân đội ở vùng Darfur rộng lớn phía Tây.

Tuần trước, RSF tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Bara ở phía Bắc El-Obeid. El-Obeid được coi là trung tâm hậu cần và chỉ huy, nối khu vực Darfur với thủ đô Khartoum.

Cả RSF và quân đội Sudan đều bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Việc El-Fasher thất thủ đã giúp RSF kiểm soát cả 5 thủ phủ của vùng Darfur, làm dấy lên lo ngại Sudan có thể bị chia cắt dọc theo trục Đông-Tây.

Hiện RSF kiểm soát phần lớn khu vực Darfur và phía Nam, trong khi quân đội Sudan nắm giữ miền Bắc, miền Đông và các khu trung tâm dọc sông Nile và Biển Đỏ.

Hôm 4/11, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan được quân đội hậu thuẫn cho biết sau cuộc họp nội bộ bàn về đề xuất ngừng bắn của Mỹ, quân đội vẫn quyết định “ tiếp tục chiến đấu chống RSF.” Hiện chưa có chi tiết cụ thể nào về đề xuất ngừng bắn của Mỹ được công bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington “muốn thấy xung đột kết thúc trong hòa bình,” nhưng thừa nhận “tình hình trên thực địa hiện rất phức tạp.”

Bà Leavitt cho biết Mỹ “đang tích cực phối hợp” cùng Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, chính quyền thân quân đội ở Sudan đã bác bỏ một đề xuất ngừng bắn từ nhóm 4 nước gồm (Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE), trong đó yêu cầu cả quân đội và RSF bị loại khỏi tiến trình chính trị chuyển tiếp.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Qatar ngày 4/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tham chiến tiến hành đàm phán, "chấm dứt cơn ác mộng bạo lực ngay lập tức”./.

