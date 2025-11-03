Thế giới

Hơn 36.000 người ở Sudan phải sơ tán do xung đột lan rộng

Hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở thuộc khu vực Kordofan ở miền Trung nước này sau khi lực lượng RSF chiếm thành phố El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, hồi tuần trước.

Hoàng An
Một ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng pháo kích tại El Fasher, bang Bắc Darfur, Sudan ngày 11/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng pháo kích tại El Fasher, bang Bắc Darfur, Sudan ngày 11/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo của Liên hợp quốc, hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở thuộc khu vực Kordofan ở miền Trung nước này sau khi lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm thành phố El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, hồi tuần trước.

Kordofan có vị trí chiến lược, nằm giữa các bang thuộc vùng Darfur và vùng trung tâm sông Nile - Khartoum.

Trong những tuần gần đây, nơi đây đã trở thành mặt trận giao tranh mới giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ước tính 36.825 người đã phải rời khỏi 5 địa phương ở Bắc Kordofan trong khoảng thời gian từ ngày 26-31/10.

Người dân địa phương cho biết các tay súng RSF và quân đội chính phủ đều đã gia tăng hiện diện tại các thị trấn và làng mạc ở Bắc Kordofan.

Cả quân đội Sudan và RSF đều đang tranh quyền kiểm soát thành phố El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan, một trung tâm hậu cần và chỉ huy chiến lược kết nối Darfur với thủ đô Khartoum và có một sân bay quan trọng.

Hai bên đã vướng vào cuộc xung đột kể từ tháng 4/2023 và đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến gần 12 triệu người phải di dời, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn và đói nghèo lớn nhất thế giới hiện nay./.

