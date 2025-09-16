Thế giới

Châu Phi

Chính phủ Sudan bác bỏ kế hoạch hòa bình do Mỹ và các nước đề xuất

Chính phủ Sudan tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của khu vực hoặc quốc tế mà không tôn trọng chủ quyền của Nhà nước Sudan và các thể chế hợp pháp được nhân dân Sudan ủng hộ.

Nguyễn Trường
Quang cảnh đường phố ở Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chính phủ Sudan đã bác bỏ kế hoạch hòa bình mới do Mỹ cùng Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập đề xuất.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Sudan nhấn mạnh: "Chính phủ Sudan không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của khu vực hoặc quốc tế mà không tôn trọng chủ quyền của Nhà nước Sudan và các thể chế hợp pháp được nhân dân Sudan ủng hộ. Việc hiện thực hóa hòa bình ở Sudan là trách nhiệm của người dân Sudan cùng với các thể chế nhà nước hiện tại."

Tuyên bố cũng khẳng định chỉ người dân Sudan mới có quyền quyết định cách thức quản trị đối với họ thông qua sự đồng thuận quốc gia mà Chính phủ Sudan đang nỗ lực hướng tới. Bên cạnh đó, Chính phủ Sudan nêu rõ quân đội nước này không thể bị gạt ra ngoài quá trình chuyển tiếp hậu xung đột.

Trong kế hoạch hòa bình 5 điểm nêu trên, các nước đề xuất khẳng định sự thống nhất của Sudan là điều cần thiết, đồng thời nhấn mạnh giải pháp quân sự là "không khả thi."

Kế hoạch kêu gọi các bên xung đột ở Sudan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Sudan, đồng thời đề cập các bước hướng tới một chính phủ mới cho Sudan.

Các ngoại trưởng của UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Mỹ cho biết họ sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đàm phán tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài kể từ giữa tháng 4/2023.

Sudan hiện bị chia rẽ bởi hai chính phủ song song. Giao tranh đã gây ra nạn đói nghiêm trọng ở Sudan và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ được Quân đội Sudan hậu thuẫn, do Tướng Abdel Fattah Al Burhan lãnh đạo, có trụ sở tại thành phố Port Sudan, hiện kiểm soát các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Đông Sudan.

Trong khi đó, lực lượng bán quân sự RSF do Tướng Mohamed Dagalo chỉ huy đã thành lập chính quyền riêng ở khu vực Tây Darfur./.

(TTXVN/Vietnam+)
Chiến sự tại Sudan

