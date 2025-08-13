Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi gửi "thông điệp khẩn" tới Sudan và Nam Sudan

Tình hình bạo lực leo thang ở Sudan và những thách thức trong tiến trình hòa bình tại Nam Sudan đang trở thành mối quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

Ngày 12/8, Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) đã đồng loạt gửi "thông điệp khẩn," kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, bảo vệ dân thường và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hòa bình.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ tấn công mới ở El Fasher (bang Bắc Darfur) và tình hình bạo lực gia tăng ở bang Nam Kordofan tại Sudan.



Ở El Fasher, một cuộc tấn công quy mô lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trại tị nạn Abu Shouk. Theo các nguồn tin địa phương, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự bị cáo buộc đã pháo kích vào nhiều khu vực, bao gồm cả trụ sở quân đội và trại tị nạn, trước khi mở các mũi tấn công trên bộ.

Vụ việc khiến ít nhất 40 dân thường thiệt mạng, 19 người bị thương và khoảng 500 người buộc phải sơ tán. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết các tuyến đường rời thành phố bị phong tỏa, khiến người dân mắc kẹt.



Lực lượng vũ trang Sudan và các nhóm đồng minh khẳng định đã đẩy lùi các đợt tiến công, gây tổn thất lớn cho RSF. Tại Nam Kordofan, IOM ước tính hơn 3.000 người đã rời thị trấn Kadugli trong tuần qua do bất ổn leo thang.

Ông Sheldon Yett - điều phối viên của Liên hợp quốc tại Sudan - đã kêu gọi mở hành lang an toàn cho người dân và mạnh mẽ lên án mọi hành vi tấn công dân thường.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng nhắc lại nghĩa vụ của các bên xung đột theo luật nhân đạo quốc tế, yêu cầu không tấn công trực tiếp vào dân thường và tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo không bị cản trở.



Cũng trong ngày 12/8, Liên minh châu Phi đã kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn và thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Tái thiết về giải quyết xung đột ở Nam Sudan. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi phái đoàn Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AUPSC) kết thúc chuyến công tác thực địa 3 ngày tại thủ đô Juba.



Phái đoàn AUPSC đã gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir, cùng nhiều lãnh đạo chính trị để thảo luận việc triển khai thỏa thuận hòa bình tái thiết, hướng tới cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

AUPSC nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ nhân đạo, đồng thời hoan nghênh cam kết của các bên về việc hoàn tất tiến trình chuyển tiếp. Hội đồng cũng kêu gọi một cuộc đối thoại chính trị cấp cao toàn diện nhằm tìm kiếm giải pháp bền vững cho tình hình hiện tại.



Nam Sudan đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, trong đó có bạo lực, thiếu an ninh, kinh tế suy yếu và khủng hoảng nhân đạo. Hàng triệu người vẫn cần viện trợ khẩn cấp, trong khi tiến trình giải giáp và tái hòa nhập các lực lượng vũ trang diễn ra chậm chạp.

Liên minh châu Phi tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Nam Sudan trong nỗ lực chấm dứt xung đột và tổ chức thành công bầu cử, coi chuyến thăm lần này là biểu hiện của sự đoàn kết với người dân Nam Sudan./.

