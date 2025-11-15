Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc điều tra các vụ thảm sát ở Sudan

Thế giới

Theo thành viên Phái đoàn Điều tra Sự thật Quốc tế Độc lập, các nhân chứng “kể lại rằng họ nhìn thấy xác chết chất đống trên đường phố và các chiến hào được đào trong và xung quanh thành phố."

Ngôi nhà bị hư hại do xung đột tại El-Fasher, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 14/11 đã thông qua nghị quyết thành lập phái đoàn điều tra độc lập nhằm điều tra các vụ thảm sát hàng loạt được cho là xảy ra tại thành phố El Fasher ở Sudan.

Trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng tại Geneva (Thụy Sĩ) về tình hình Sudan, dự thảo nghị quyết đã được thông qua mà không cần bỏ phiếu - dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Dự kiến, phái đoàn điều tra thực tế cũng sẽ tìm cách xác định thủ phạm của các hành vi vi phạm được cho là do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự và đồng minh của nhóm này gây ra ở El Fasher.

Phát biểu tại phiên họp, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi cộng đồng quốc tế “đứng lên chống lại những hành động tàn bạo này - một sự phô bày tàn ác trắng trợn được sử dụng để khuất phục và kiểm soát toàn bộ dân số ở Sudan."

Ông cũng đề nghị “cộng đồng quốc tế cần có hành động nhằm vào các cá nhân và thực thể tiếp tay và hưởng lợi từ cuộc chiến ở Sudan, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực Kordofan, với những đợt ném bom, phong tỏa và người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa."

Trước đó, Liên hợp quốc ghi nhận hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở thuộc khu vực Kordofan ở miền Trung nước này sau khi RSF chiếm thành phố El Fasher.

Kordofan có vị trí chiến lược, nằm giữa các bang thuộc vùng Darfur và vùng trung tâm sông Nile-Khartoum. Trong những tuần gần đây, Kordofan đã trở thành mặt trận giao tranh mới giữa quân đội Sudan (SAF) và RSF.

Cũng tại phiên họp nêu trên, bà Mona Rishmawi - thành viên Phái đoàn Điều tra Sự thật Quốc tế Độc lập của Liên hợp quốc tại Sudan - đã đề cập tới những vụ việc như hiếp dâm, giết người và tra tấn ở El Fasher, đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc điều tra toàn diện để làm rõ toàn cảnh vấn đề.

Bà cáo buộc “RSF đã biến Đại học El Fasher thành bãi chiến trường, nơi hàng nghìn dân thường đang trú ẩn."

Quan chức Liên hợp quốc cũng dẫn lời các nhân chứng “kể lại rằng họ nhìn thấy xác chết chất đống trên đường phố và các chiến hào được đào trong và xung quanh thành phố."

Xung đột bùng phát ở Sudan từ tháng 4/2023 và đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến gần 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn và đói nghèo trầm trọng nhất thế giới hiện nay.

Nghị quyết mới của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cũng kêu gọi RSF và SAF tạo điều kiện cho viện trợ cứu sinh đến được với nhiều người có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong El Fasher đang chìm trong nạn đói.

Những người phụ nữ chạy trốn khỏi thành phố đã kể lại các vụ giết người và cưỡng hiếp có hệ thống, trong khi những người khác mô tả dân thường bị bắn trên đường phố và bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái (UAV)./.

