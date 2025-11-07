Sudan chìm trong bất ổn, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ họp khẩn

Ngày 6/11, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông báo sẽ tổ chức phiên họp khẩn vào tuần tới về tình hình tại thành phố El-Fasher ở Sudan, nơi vốn đang bị tàn phá nặng nề sau khi bị nhóm bán quân sự Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tấn công.

Thông báo cho biết phiên họp khẩn sẽ diễn ra sau khi có yêu cầu chính thức từ Anh, Đức, Ireland, Hà Lan và Na Uy. Sự kiện này cũng nhận được sự ủng hộ của hơn 20 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Động thái trên diễn ra sau khi nhóm bán quân sự RSF, vốn đã giao tranh với quân đội Sudan từ năm 2023, giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược El-Fasher vào tháng trước.

Sau đó, nhiều báo cáo về những vụ hành quyết, bạo lực tình dục, cướp bóc, tấn công nhân viên cứu trợ, bắt cóc trong và xung quanh El-Fasher đã được ghi nhận.

Hơn 65.000 người đã chạy trốn khỏi El-Fasher kể từ khi thành phố này rơi vào tay RSF.

Trong khi đó, ngày 6/11, hãng tin AFP dẫn nguồn tin quan chức cấp cao Saudi Arabia cho biết các bên trung gian quốc tế về vấn đề Sudan đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn toàn quốc trong vòng 3 tháng tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong thời gian ngừng bắn, các bên sẽ nỗ lực tập trung thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) và quân đội Sudan tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, RSF tuyên bố đã nhất trí tham gia lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Sudan.

Trước đó, ngày 4/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc giao tranh tại Sudan và cảnh báo cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Bắc Phi này đang xấu đi nhanh chóng sau khi RSF chiếm đóng thành phố chiến lược El-Fasher ở Darfur.

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển xã hội đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar, ông Guterres cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh hoàng ở Sudan đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông kêu gọi các bên xung đột ở Sudan ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt bạo lực ngay lập tức.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cũng cho biết thành phố El-Fasher và các vùng lân cận ở khu vực Bắc Darfur hiện là tâm điểm của nạn đói, bạo lực và di tản.

“Kể từ khi lực lượng RSF tiến vào thành phố El-Fasher cuối tuần trước, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Hàng trăm nghìn dân thường bị mắc kẹt trong cuộc bao vây của lực lượng này và người dân đang đối mặt với cái chết vì bị suy dinh dưỡng, bệnh tật cũng như bạo lực," ông Guterres nói.

Theo các thông tin trước đó, RSF đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược El-Fasher từ cuối tháng 10, sau 18 tháng bao vây. Các báo cáo ghi nhận đã có nhiều vụ hành quyết, bạo lực tình dục, cướp bóc, tấn công nhân viên cứu trợ và bắt cóc xảy ra ở trong và xung quanh thành phố này, nơi thông tin liên lạc phần lớn đã bị cắt đứt.

Giới chức Liên hợp quốc cảnh báo về các đợt tấn công dữ dội của RSF sau khi lực lượng này chiếm được thành phố El-Fasher. Nhóm bán quân sự này bị cáo buộc đã giết hại hơn 450 người trong một bệnh viện, thực hiện nhiều vụ sát hại dân thường mang mục tiêu sắc tộc và tấn công tình dục.

Mặc dù RSF đã bác bỏ những cáo buộc trên nhưng lời khai của các nạn nhân và nhân chứng, cũng như hình ảnh từ video trực tuyến và ảnh vệ tinh cho thấy đã có các hành động tấn công xảy ra.

Sudan chìm trong bất ổn kể từ khi bùng phát xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF kể từ tháng 4/2023, khiến quốc gia Đông Bắc Phi này bị tàn phá nặng nề và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 40.000 người đã thiệt mạng nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều lần. Ngoài ra, giao tranh cũng đã khiến hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và làm bùng phát các dịch bệnh./.

Liên hợp quốc cảnh báo về tình hình tại Sudan, kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực Mới đây, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc giao tranh tại Sudan và cảnh báo cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Bắc Phi này đang xấu đi nhanh chóng.