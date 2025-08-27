Nội các Sudan lần đầu tiên nhóm họp sau hơn 2 năm nổ ra xung đột

Ngày 26/8, Chính phủ Sudan đã họp tại thủ đô Khartoum với các cuộc thảo luận tập trung vào việc khởi động "một cuộc đối thoại toàn diện Sudan-Sudan, không loại trừ bất kỳ ai," như một phần trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi quốc gia.

Đây là lần đầu tiên cuộc họp nội các diễn ra kể từ khi xung đột nổ ra tại quốc gia Bắc Phi này hồi giữa tháng 4/2023.

Phiên họp do Thủ tướng lâm thời Kamil Idris chủ trì và có sự tham dự của tất cả 22 thành viên nội các, tập trung vào việc phát triển quan hệ đối ngoại thông qua ngoại giao chính thức và ngoại giao công chúng và nỗ lực hướng tới hòa bình trên khắp Sudan.

Tại một cuộc họp báo sau phiên họp, ông Idris đã nêu các ưu tiên chính của chính phủ, gồm tái thiết sau xung đột, phục hồi kinh tế, cải thiện an ninh cho người dân, hỗ trợ người di cư và người tị nạn hồi hương tự nguyện, và thúc đẩy các ngành sản xuất để tăng sản lượng quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Sudan đã thông báo sẽ chuyển chính phủ từ Cảng Sudan, miền Đông nước này đến Khartoum trong những tháng tới.

Sudan vẫn đang chìm trong xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự nổ ra vào tháng 4/2023.

Cuộc giao tranh đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời, cả trong nước và xuyên biên giới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo của đất nước./.

Quân đội Sudan chấp nhận đề xuất ngừng bắn của LHQ nhằm nối lại viện trợ Quân đội Sudan đồng ý ngừng bắn nhân đạo tại thành phố El Fasher, mở đường cho viện trợ nhân đạo cho 1,5 triệu người trong bối cảnh xung đột căng thẳng.