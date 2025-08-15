Sudan: An táng lại hàng nghìn thi thể sau giao tranh bùng phát dữ dội

Hơn một năm sau khi giao tranh bùng phát dữ dội tại thủ đô Khartoum của Sudan, các lực lượng cứu trợ và người dân địa phương đang nỗ lực xử lý hậu quả, trong đó có việc khai quật và an táng lại các thi thể được chôn vội trong giai đoạn xung đột ác liệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, tại khu phố al-Azhari, phía Nam Khartoum, các tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Sudan đã di chuyển từng thi thể đến nơi an táng chính thức. Đây là những phần mộ tạm được lập ngay trên đường phố, sân nhà, trước trường học hoặc đền thờ Hồi giáo khi các trận pháo kích và giao tranh giữa Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) và quân đội Sudan diễn ra dữ dội từ tháng 4/2023.

Giới chức Khartoum cho biết riêng tại al-Azhari có 317 phần mộ như vậy và trên toàn thủ đô, ước tính khoảng 10.000 thi thể đang được chôn cất tạm thời. Đến nay, khoảng 2.000 thi thể đã được chuyển tới nghĩa trang chính thức.

Xung đột kéo dài tại Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu như bệnh viện, sân bay, nhà máy điện bị phá hủy. Điều này gây gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ thiết yếu, làm hàng triệu người khó tiếp cận y tế, nước sạch và giáo dục.

Hiện Khartoum đang dần khôi phục nhịp sống, song nhiều khu vực vẫn mất điện và chưa thể tái thiết trường học, bệnh viện.

Liên hợp quốc dự báo hơn 2 triệu người có thể trở về thủ đô vào cuối năm nay nếu tình hình an ninh và hạ tầng tiếp tục cải thiện./.

