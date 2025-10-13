Sudan: Giao tranh dữ dội giữa quân đội và lực lượng bán quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/10, Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) cho biết hơn 100 tay súng thuộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự đã thiệt mạng trong các trận giao tranh tại thành phố El Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur ở miền Tây Sudan.

Sư đoàn Bộ binh số 6 của SAF thông báo đã “đẩy lùi thành công cuộc tấn công dữ dội do RSF phát động vào thành phố El Fasher sáng sớm ngày 12/10.”

RSF được cho là đã huy động bộ binh, xe chiến đấu và xe tăng, dưới sự yểm trợ của pháo binh hạng nặng, thực hiện cuộc tấn công trên.

Trước đó, hôm 11/10, Bộ Ngoại giao Sudan thông báo các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của RSF đã khiến 57 dân thường thiệt mạng tại một khu trú ẩn tạm thời ở El Fasher. Tuy nhiên, RSF phủ nhận và coi đây là cáo buộc sai sự thật.

Trước các cuộc giao tranh tại Sudan, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Denise Brown, ngày 12/10 đã lên án các vụ tấn công liên tục nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự ở Bắc Darfur, đặc biệt là các bệnh viện, nơi trú ẩn và những khu vực an toàn.

Bà yêu cầu các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Giao tranh ác liệt bùng phát tại El Fasher từ tháng 5/2024 và có xu hướng leo thang nghiêm trọng trong những ngày gần đây.

Nếu tính trên toàn Sudan, các cuộc xung đột giữa SAF và RSF từ tháng 4/2023 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và đẩy hàng triệu người vào cảnh phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở nước này./.

