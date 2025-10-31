WHO lên án vụ thảm sát hơn 460 người tại bệnh viện ở Sudan

Ngày 29/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan.

Theo WHO, Bệnh viện Phụ sản Saudi đã có tới 4 lần bị tấn công chỉ trong một tháng qua.

Trong vụ tấn công hôm 26/10 có 1 y tá thiệt mạng và 3 nhân viên y tế khác bị thương.

Tiếp đó, trong cuộc tấn công ngày 28/10, có 6 nhân viên y tế - gồm 4 bác sỹ, 1 y tá và 1 dược sỹ - bị bắt cóc. Cùng ngày, hơn 460 bệnh nhân và người thân của họ đã bị bắn chết ngay tại bệnh viện.

WHO kịch liệt lên án các vụ tấn công tàn bạo nhằm vào các cơ sở y tế và kêu gọi tôn trọng tính thiêng liêng của hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện mọi hành động tấn công nhằm vào hệ thống y tế, đồng thời kêu gọi các bên thiết lập lệnh ngừng bắn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Tổ chức y tế lớn nhất thế giới cảnh báo thảm kịch mới nhất diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng tại thành phố El-Fasher, thuộc bang Bắc Darfur, ngày càng tồi tệ do bạo lực leo thang, nạn đói và dịch bệnh gia tăng khiến dân thường, trong đó có trẻ em, thiệt mạng hàng loạt. Bên cạnh đó, hệ thống y tế yếu ớt tại đây cũng đang dần sụp đổ.

Kể từ khi xung đột bùng nổ tại Sudan từ tháng 4/2023 đến nay, WHO đã ghi nhận 185 vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu y tế, khiến 1.204 người thiệt mạng và 416 người bị thương, gồm nhân viên y tế và bệnh nhân.

Tính riêng trong năm nay đã có 49 vụ tấn công, cướp đi sinh mạng của 966 người. Riêng thành phố El-Fasher bị cô lập hoàn toàn khỏi các nguồn viện trợ nhân đạo từ tháng 2 đến nay và trở thành điểm nóng của các vụ bạo lực mang động cơ sắc tộc./.

