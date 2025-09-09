Sudan: Gần 400 người thiệt mạng do sạt lở đất

Ngày 8/9, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết đã có ít nhất 375 người thiệt mạng trong một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở vùng Jebel Marra, miền Tây Sudan hồi cuối tháng Tám vừa qua.

Trên mạng xã hội Facebook, UNFPA cho biết thêm thảm họa này đã khiến 150 người khác phải di dời.

Vụ lở đất xảy ra tại Tarsin, một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong vùng núi hiểm trở ở Jebel Marra.

Trong khi đó, trong thông tin cập nhật cùng ngày, Văn phòng Điều phối Các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho hay các đối tác nhân đạo đã hỗ trợ việc cứu hộ hơn 1.000 người và đánh giá nhu cầu trong khu vực bị ảnh hưởng do vụ lở đất trên.

OCHA lưu ý rằng việc tiếp cận ngôi làng bị ảnh hưởng do lở đất vô cùng khó khăn vì địa hình đồi núi hiểm trở và mưa liên tục, do vậy các nhân viên cứu trợ buộc phải vận chuyển hàng cứu trợ bằng lừa.

Tuần trước, Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp của Sudan cũng thông báo việc hàng trăm dân thường thiệt mạng do mưa lớn gây sạt lở đất ở Jebel Marra./.

