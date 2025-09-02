Sudan: Thảm họa lở đất san phẳng một ngôi làng, hơn 1.000 người thiệt mạng

Một trận lở đất kinh hoàng mới đây ở khu vực núi phía Tây Sudan đã phá hủy một ngôi làng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và chỉ có duy nhất 1 người sống sót.

Theo thông báo của Phong trào Giải phóng Sudan kiểm soát khu vực Darfur, trận lở đất lớn và tàn khốc đã san phẳng làng Tarasin ở vùng núi Marra vào ngày 31/8 và "phá hủy hoàn toàn" một phần của khu vực nổi tiếng với nghề trồng cam quýt.

Thông tin ban đầu cho thấy tất cả cư dân trong làng, ước tính hơn 1.000 người, đã thiệt mạng và chỉ có 1 người sống sót.

Lực lượng trên đã kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân thiệt mạng./.

