Hơn 36.000 người ở Sudan phải sơ tán do xung đột lan sang miền Trung.

Liên hợp quốc cho biết hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực Kordofan, miền Trung Sudan, sau khi lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm thành phố El-Fasher, thủ phủ Bắc Darfur.

Bản tin quốc tế 24h ngày 4/11/2025 có những thông tin đáng chú ý sau:

Động đất tại Afghanistan: Thương vong tăng cao.

Thủ tướng Israel khẳng định không có hành lang an toàn cho các tay súng Hamas.

Iran tuyên bố không bắt tay Mỹ khi Washington còn bảo vệ Israel.

Mỹ yêu cầu Hamas giải giáp.

Phần Lan cảnh báo thế giới bước vào kỷ nguyên mới của vũ khí hạt nhân.

Israel trao trả 45 thi thể người Palestine cho Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng siết chặt xuất khẩu chip AI Blackwell của Nvidia./.