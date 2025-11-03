Thế giới

Tổng thống Trump khẳng định Iran không còn năng lực hạt nhân

Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran không còn năng lực hạt nhân sau các cuộc không kích của Mỹ, trong bối cảnh đàm phán và xung đột liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông tin chắc Iran hiện không còn năng lực hạt nhân sau các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối 2/11 trên kênh CBS, khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran vẫn còn năng lực hạt nhân hay không, ông Trump trả lời: "Họ (người Iran) không có năng lực hạt nhân."

Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran, do Oman làm trung gian. Vòng đàm phán thứ sáu, dự kiến diễn ra ngày 15/6, bị hủy sau khi bùng phát "cuộc chiến 12 ngày" giữa Iran và Israel.

Sau đó, Mỹ tham chiến và tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22/6. Đáp trả, Tehran tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, nhưng sau đó tuyên bố không có ý định leo thang xung đột thêm. Ngày 23/6, ông Trump thông báo Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến sự.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm đối thoại trực tiếp với Mỹ, song vẫn coi khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân thông qua kênh đàm phán gián tiếp là có thể thực hiện được./.

(Vietnam+)
#Iran #hạt nhân #Mỹ #đàm phán Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ USS Gravely nhằm vào các mục tiêu mà quân đội Hoa Kỳ mô tả là mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, ngày 3 tháng 2 năm 2024. (Nguồn: Reuters)

Mỹ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Trả lời phỏng vấn với báo giới trên chuyên cơ Air Force One về việc liệu Washington có xem xét chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev hay không, Tổng thống Trump nêu rõ: “Không, không hẳn là như vậy.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga ưu tiên giải pháp thực chất cho Ukraine

Phía Nga cho biết, hiện tại không cần thiết phải có một hội nghị chóng vánh giữa hai Tổng thống Putin-Trump, thay vào đó, cần tập trung vào những giải pháp cho các vấn đề cần giải quyết.