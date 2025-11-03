Tổng thống Trump khẳng định Iran không còn năng lực hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông tin chắc Iran hiện không còn năng lực hạt nhân sau các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6.



Trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối 2/11 trên kênh CBS, khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran vẫn còn năng lực hạt nhân hay không, ông Trump trả lời: "Họ (người Iran) không có năng lực hạt nhân."



Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran, do Oman làm trung gian. Vòng đàm phán thứ sáu, dự kiến diễn ra ngày 15/6, bị hủy sau khi bùng phát "cuộc chiến 12 ngày" giữa Iran và Israel.

Sau đó, Mỹ tham chiến và tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22/6. Đáp trả, Tehran tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, nhưng sau đó tuyên bố không có ý định leo thang xung đột thêm. Ngày 23/6, ông Trump thông báo Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến sự.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm đối thoại trực tiếp với Mỹ, song vẫn coi khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân thông qua kênh đàm phán gián tiếp là có thể thực hiện được./.

