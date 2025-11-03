Thử nghiệm hạt nhân mới của Mỹ không bao gồm nổ hạt nhân

Theo AP, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 2/11 cho biết các cuộc thử nghiệm mới đối với hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump sẽ không bao gồm các vụ nổ hạt nhân.

Phát biểu trên chương trình “Sunday Briefing” của kênh Fox News, ông Wright nói: “Tôi cho rằng các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến là các thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân. Chúng tôi gọi đó là các vụ nổ phi hạt nhân.”

Ông Wright, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc thử nghiệm này, cho biết kế hoạch thử nghiệm liên quan đến “toàn bộ các bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo chúng hoạt động đúng hình học và thiết lập vụ nổ hạt nhân theo yêu cầu.”

Tuyên bố của ông Wright được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuần trước viết trên mạng xã hội rằng ông đã “chỉ thị Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng,” khiến dư luận bối rối về ý định thực sự của Nhà Trắng.

Phát biểu này được đưa ra ít phút trước khi ông Trump có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Sau đó, khi trở về Washington, ông Trump vẫn úp mở về việc liệu ông có thực sự ra lệnh nối lại các cuộc thử nghiệm nổ hạt nhân – điều mà trong thế kỷ này chỉ có Triều Tiên thực hiện – hay chỉ đề cập đến các cuộc thử nghiệm hệ thống phóng vũ khí hạt nhân, vốn diễn ra thường xuyên hơn.

Khi được hỏi lại vào ngày 1/11 về khả năng nối lại các vụ nổ hạt nhân ngầm, ông Trump chỉ nói ngắn gọn với báo giới trên chuyên cơ Air Force One: “Quý vị sẽ sớm biết thôi.”

Mỹ thường xuyên thử nghiệm các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, song chưa tiến hành vụ nổ hạt nhân nào kể từ năm 1992. Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn vẫn được các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tuân thủ, ngoại trừ Triều Tiên.

Ông Trump công bố kế hoạch thử nghiệm hạt nhân sau khi Nga thông báo đã thử nghiệm một thiết bị không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cùng một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.

Phản ứng trước phát biểu của ông Trump, Điện Kremlin khẳng định Nga không tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân và vẫn tuân thủ lệnh cấm thử toàn cầu, song cảnh báo rằng nếu Mỹ nối lại thử nghiệm, Nga cũng sẽ làm điều tương tự, khiến căng thẳng quay lại mức thời Chiến tranh Lạnh./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thử vũ khí hạt nhân Ông Trump viết trên Truth Social: “Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở tương xứng.”