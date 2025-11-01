Cảnh báo tình trạng bạo lực nhằm vào lực lượng cứu trợ nhân đạo ở Gaza và Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) Pierre Krahenbuhl ngày 31/10 cảnh báo tình hình bạo lực nhằm vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang gia tăng nghiêm trọng ở Gaza và Sudan.

Trong tuần này, 5 tình nguyện viên của Hội Chữ thập Đỏ Sudan đã thiệt mạng ở bang Bắc Kordofan - tâm điểm của cuộc nội chiến kéo dài từ tháng 4/2023.

Tại Gaza, nhiều nhân viên cứu trợ cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích liên tiếp của Israel, bất chấp lệnh ngừng bắn được thống nhất hồi đầu tháng 10.

Ông Krahenbuhl nhấn mạnh: “Sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế ngày càng bị xói mòn rõ rệt trong cả hai cuộc xung đột.”

ICRC xác nhận các báo cáo về 460 người thiệt mạng tại một bệnh viện ở El-Fasher, sau khi thành phố này rơi vào tay Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự; dân thường bị tàn sát, trẻ em bị bắn trước mặt cha mẹ, và dân thường bị cướp bóc khi chạy trốn.

Ở Gaza, nguồn cung viện trợ vẫn thiếu hụt trầm trọng. Ông Krahenbuhl cho biết ICRC chỉ mới đáp ứng "phần nổi của tảng băng chìm" về nhu cầu của người dân Gaza. Những gì người dân cần còn lớn hơn rất nhiều so với những gì có thể cung cấp.

Tuần này, Liên hợp quốc cũng lên tiếng về việc các nhóm nhân đạo vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí và khó khăn trong việc phối hợp với chính quyền Israel.

Chủ tịch Krahenbuhl chỉ trích Israel tiếp tục cấm ICRC thăm những người Palestine bị giam giữ theo luật cho phép giam giữ vô thời hạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho rằng việc này “gây tổn hại an ninh quốc gia,” song phía ICRC khẳng định các chuyến thăm không tạo ra nguy cơ an ninh, đề nghị Israel dỡ bỏ lệnh cấm./.

