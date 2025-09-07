Nghệ An: Khống chế vụ cháy rừng lớn xảy ra trên núi Rồng

Chiều 7/9, một vụ cháy rừng lớn xảy ra trên núi Rồng (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An), nơi có nhiều diện tích trồng thông lâu năm.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện từ khu vực lưng núi hướng tiếp giáp với biển, sau đó lan nhanh do gió biển thổi mạnh.

Hàng trăm người gồm Bộ đội Biên phòng Quỳnh Thuận, Công an, dân quân và người dân địa phương đã tham gia dập lửa, thu dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa.

Lúc 18 giờ 20 phút cùng ngày, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo công tác dập lửa tại hiện trường cho biết, hiện tại vụ cháy đã cơ bản được khống chế, chỉ còn một vài đám lửa nhỏ ở những địa điểm cách xa nhau.

Lực lượng tham gia chữa cháy đang chia thành các tổ, nhóm khẩn trương triển khai tiếp cận và dập lửa trong điều kiện gió chiều thổi mạnh, địa hình trên núi khá phức tạp, di chuyển vất vả, khó khăn. Vụ cháy rừng chủ yếu là cháy thực bì dưới tán rừng.

Cũng theo chính quyền địa phương xã Quỳnh Phú, thời điểm, nguyên nhân xảy ra vụ cháy và thiệt hại ban đầu vẫn chưa được xác định, thống kê cụ thể.

Ngay sau khi khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy, chính quyền địa phương sẽ cắt cử, phân công lực lượng túc trực tại hiện trường để đề phòng lửa từ lớp thực bì bùng phát trở lại.

Theo ngành Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, khu vực núi Bản Cờ, núi Rồng nơi cửa biển Lạch Quèn có khoảng gần 30ha rừng bạch đàn và thông nhựa, được cơ quan chuyên môn đánh giá là một trong những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng, khô hanh kéo dài.

Gần nhất, tối 30/6, tại khu vực chân núi Bàn Cờ, gần cửa biển Lạch Quèn cũng xảy ra vụ cháy rừng bạch đàn và rừng thông nhựa nhiều năm tuổi./.

