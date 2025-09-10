Nữ giảng viên y tế đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025

Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025, thí sinh Đoàn Thị Minh Toán (SBD 786) đến từ Ninh Bình đã đăng quang ngôi vị cao nhất, đồng thời giành thêm giải thưởng phụ: Người đẹp có nụ cười đẹp.

Tân Hoa hậu hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đồng thời là nhà sáng lập và CEO một thương hiệu nha khoa.

Trong đêm thi, nhận được câu hỏi chung từ Ban tổ chức: “Tự hào là một người con đất Việt, bạn sẽ nói gì với bạn bè quốc tế để giới thiệu về đất nước Việt Nam?” Đại diện đến từ Ninh Bình trả lời rằng: “Bất kỳ du khách nào đặt chân đến Việt Nam đều dễ dàng cảm nhận sự chân thành, hiếu khách và nồng hậu của con người nơi đây. Dải đất hình chữ S duyên dáng không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn tỏa sáng như một miền đất đáng sống, khiến bè bạn khắp năm châu ngưỡng mộ. Từ vịnh biển xanh trong, núi rừng trùng điệp đến phố phường sôi động hay làng quê bình dị, mỗi nơi đều ẩn chứa vẻ đẹp gần gũi mà kỳ vĩ.”

“Người dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, khao khát hòa bình và nuôi dưỡng ý chí hội nhập để vươn mình trong dòng chảy toàn cầu. Việt Nam hôm nay không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là biểu tượng của sức sống, của nhân văn và khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.”

Nhờ câu trả lời đúng trọng tâm và giàu cảm hứng, Minh Toán đã chinh phục Ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi cùng vương miện trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, ngay sau đêm đăng quang, chia sẻ quan điểm về vụ việc một nhân viên y tế hành hung bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gây bức xúc dư luận, tân Hoa hậu đồng thời là CEO một phòng khám nha khoa khẳng định đó là điều không thể chấp nhận. Với cô, y đức luôn phải đặt lên hàng đầu. Bệnh nhân tìm đến phòng khám không chỉ để được điều trị, mà còn để tìm thấy sự an tâm và tin cậy.

Minh Toán cho biết trong trường hợp phải đối diện với tình huống nhân viên hay bác sỹ vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp, cô sẽ xử lý nghiêm khắc, minh bạch, đồng thời rà soát quy trình, đào tạo lại để ngăn ngừa tái diễn.

“Trách nhiệm của người lãnh đạo là bảo vệ bệnh nhân và giữ vững danh dự tập thể, bởi niềm tin của xã hội chính là nền móng để một cơ sở y tế tồn tại lâu dài. Là người lãnh đạo, tôi tin rằng tri thức phải đi cùng tầm nhìn; sự am hiểu chuyên môn cần được nâng đỡ bởi nghệ thuật quản trị. Chỉ khi cân bằng được hai giá trị ấy, chúng ta mới có thể kiến tạo niềm tin, lan tỏa nhân văn và nuôi dưỡng một môi trường y tế bền vững cho cộng đồng,” tân Hoa hậu khẳng định.

Ở ngưỡng tuổi ngũ tuần, thạc sỹ quản lý giáo dục Đoàn Thị Minh Toán vẫn tiếp tục gắn bó với công việc “truyền lửa” tận tụy cho các thế hệ sinh viên ngành y đồng thời là một doanh nhân thành đạt.

Cô từng gây ấn tượng khi chia sẻ châm ngôn sống: “Sống chân thành, làm việc tận tâm, trao đi giá trị thì sẽ nhận lại niềm tin”./.

Tiết mục nghệ thuật đặc biệt của các thí sinh trong đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 với kết quả Top 10 chung cuộc, bao gồm: Ngôi vị tân Hoa hậu đã xướng tên Đoàn Thị Minh Toán (SBD 786, Ninh Bình cùng giải phụ Người đẹp có nụ cười đẹp); Hoa hậu Nhân ái xướng tên Ngô Thị Hoàng Ngân (SBD 369, Hải Phòng cùng giải phụ Người đẹp áo dài); Hoa hậu Trí tuệ xướng tên Nguyễn Thị Hằng Nga (SBD 179, quê quán Vĩnh Long, sinh sống Thành phố Hồ Chí Minh cùng giải phụ Người đẹp có làn da đẹp và Người đẹp được yêu thích nhất); Hoa hậu Đại sứ xướng tên Chu Thị Hồng Hoa (SBD 686, Ninh Bình); Hoa hậu Toàn năng xướng tên Nguyễn Thị Hương (SBD 186, Bắc Ninh). Danh vị Á hậu 1 thuộc về Lâm Thị Thanh Tuyền (SBD 175, TP. HCM cùng giải phụ Người đẹp tài năng); 2 danh vị Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Vân (SBD 168, Ninh Bình cùng giải phụ Người đẹp có gương mặt khả ái) và Trần Thị Nguyệt Ánh – Kelly Trần (SBD 288, Đắk Lắk); 2 danh vị Á hậu 3 gồm Vũ Thị Mùi (SBD 016, quê quán Bắc Ninh, sinh sống Hà Nội) và Nguyễn Thị Lập (SBD 289, Tiền Giang). Bên cạnh đó, cuộc thi cũng vinh danh nhiều thí sinh ở các hạng mục giải thưởng phụ khác. Bao gồm: Người đẹp dạ hội trao cho Phạm Thị Thu Hiền (SBD 188, Đồng Tháp); Người đẹp công sở trao cho Phạm Thị Thu Hương (SBD 379, Ninh Bình); Người đẹp truyền thông trao cho Nguyễn Thị Bích Thu (SBD 123, Khánh Hoà).

