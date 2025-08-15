"Xuyên không" đọc báo về những ngày sau Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử

Nhiều tờ báo quý giá, có giá trị lịch sử quan trọng đang được trưng bày tại triển lãm tư liệu "Mùa Thu độc lập và khát vọng phồn vinh" do Thư viện Quốc gia (Hà Nội) thực hiện.

Đó là các tờ Cờ Giải Phóng, Vì Nước, Cứu Quốc, Độc Lập... được thành lập trong nửa đầu thập niên 1940. Đây là giai đoạn báo chí cách mạng đa dạng và phong phú, thể hiện rõ nét tinh thần nhà báo là người thư ký của thời đại.

Các tờ báo giai đoạn này đọc dễ hiểu, vừa phổ biến thông tin về đời sống thời sự, vừa mang nội dung tuyên truyền mạnh mẽ. Tại triển lãm, ban tổ chức trưng bày các tờ xuất bản trong tháng 9/1945 và sau đó. Phần lớn đều dành trang quan trọng nhất cho sự kiện 2/9 trọng đại.

Tờ báo Cờ Giải Phóng dành nửa trang nhất để đăng trang trọng bản Tuyên ngôn độc lập. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Cờ Giải Phóng (của Cơ quan Tuyên truyền Cổ động Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương) số ra ngày 12/9 dành nửa trang nhất cho bản Tuyên ngôn độc lập.

Tờ báo có hình phác họa chân dung Bác Hồ, ghi: "Bài 'Tuyên ngôn độc lập' do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, có một giá trị lịch sử rất lớn. 'CỜ GIẢI PHÓNG' ra muộn, nhưng cũng nhận thấy cần phải đăng một tài liệu quan trọng đã cùng với NGÀY ĐỘC LẬP, mở một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt-Nam."

Tờ Độc lập số ra ngày 7/9/1945 được dán băng dính nhiều chỗ để bảo quản, gìn giữ nguyên bản. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tờ Độc Lập xuất bản hàng tuần vào thứ Tư và thứ Sáu) cũng dành trang nhất không chỉ cho tin tức hàng ngày, mà còn cả bản Tuyên ngôn độc lập.

Số ra ngày 7/9 có dòng chữ khá lớn được đóng khung dưới ngày phát hành: Hoàn toàn độc lập. Khung đăng toàn văn Tuyên ngôn độc lập cũng in kèm ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó cũng có những bài viết chính luận quan trọng và cần thiết, như bài "Chúng ta cần phải định rõ nên đả đảo Pháo hay đả đảo chính sách thực dân Pháp?" để nhân dân hiểu và có cái nhìn tường tận...

Dấu ấn thời đại cũng được thể hiện rõ trên các tờ báo giai đoạn này. Tờ Kiến Quốc số ra ngày 17/6/1946 được trưng bày tại triển lãm, bên cạnh thông tin cơ bản về loại hình và thời gian xuất bản, còn ghi "Số 7 Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ hai" đầy tự hào.

Triển lãm "Mùa Thu độc lập và khát vọng phồn vinh" mang đến 800 tư liệu và 80 bức ảnh quý, đi theo 4 chủ đề: "Cách mạng tháng Tám 1945- Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc trong thế kỷ XX"; "Quốc khánh 2/9/1945 - Mốc son hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh" tái hiện không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; "Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9" khẳng định tầm vóc của hai sự kiện lớn trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; "Việt Nam - 80 năm vững bước đi lên" về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Triển lãm mở cửa đón khách tự do từ ngày 15/8 đến hết 15/9.

Một số hình ảnh về các tờ báo được trưng bày cùng một số ảnh tư liệu đặc trưng:

Tờ Kiến Quốc ngày 17/6/1946 đưa nhiều thông tin chính trị, thời sự và cả đời sống. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tờ Quốc Hội ngày 4/1/1946 có hình vẽ minh họa trực quan chân dung các ứng cử viên các tỉnh thành. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tờ Cứu Quốc - tiền thân của báo Đại Đoàn Kết - ghi kèm Quốc hiệu và tiêu ngữ phía trên tên tờ báo. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tờ Vì Nước. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiếc xe Ford V8 từ Bắc Bộ phủ lên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Những hình ảnh đặc trưng về Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn ngày 19/8/1945.(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Khách tham quan trước một số hình ảnh về hoạt động của chính phủ sau ngày 2/9/1945. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

