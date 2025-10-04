Đồ chơi truyền thống - sáng tạo ‘lên ngôi’, du khách nước ngoài thích thú dạo phố Hàng Mã

Mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã bừng sáng với sắc màu của những món đồ chơi truyền thống: đèn ông sao, trống ếch, tò he… tạo nên không gian sôi động, gợi nhớ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ.

Đi dọc hai bên phố, từng gian hàng nối tiếp nhau, treo kín những món đồ chơi truyền thống được bày biện khéo léo. Ánh sáng từ đèn ông sao lung linh phản chiếu, những chiếc đèn cù quay đều trong gió, mặt nạ giấy bồi với nhiều hình thù ngộ nghĩnh xếp san sát trên kệ.

Trống ếch, đầu lân, hay những món đồ chơi gỗ nhỏ xinh cũng góp phần tạo nên bức tranh Trung thu đầy màu sắc. Các mặt hàng được sản xuất với nhiều kích cỡ, kiểu dáng khác nhau, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Giá bán dao động từ vài chục nghìn đồng đến hơn một trăm nghìn đồng cho các loại cầu kỳ hơn, vừa túi tiền của nhiều gia đình. So với đồ chơi công nghiệp sản xuất hàng loạt, những sản phẩm thủ công này giữ được sự gần gũi, bình dị nhưng lại có sức hút riêng bởi tính độc đáo và tinh thần văn hóa mà chúng mang theo.