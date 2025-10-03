Đà Nẵng: Trung thu rộn ràng tại biên giới và hải đảo

Chương trình “Trung thu biên cương-Đêm hội trăng rằm” năm 2025 của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới trên đất liền và con em ngư dân các xã ven biển diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1-3/10, để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho thiếu nhi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Với chủ đề “Biên cương-Đêm hội trăng rằm,” tại tất cả các điểm tổ chức chương trình, từ vùng biên giới trên đất liền, đến vùng ven biển, hải đảo, các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đều phối hợp với các địa phương, trường học, các đơn vị tài trợ, tổ chức các đêm Trung thu đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tạo nên không gian lễ hội vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi.

Chương trình “Trung thu biên cương-Đêm hội trăng rằm” năm 2025 của Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tại xã biên giới. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức múa lân, rước đèn Trung thu, các chương trình văn nghệ, kể chuyện chị Hằng, chú Cuội hấp dẫn, sôi động, thu hút hàng nghìn lượt thiếu nhi tham gia; tổ chức trò chơi dân gian và thi làm lồng đèn, giúp các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống và phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết.

Các tiết mục văn nghệ do chính các em nhỏ ở các trường học và học sinh được nuôi dưỡng theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” biểu diễn mang lại niềm vui cho mọi người tham dự.

Ban tổ chức Chương trình “Trung thu biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2025 đã tặng gần 3.000 suất quà, trị giá mỗi suất từ 300.000-420.000 đồng, gồm học bổng, bánh kẹo, lồng đèn, sách vở.

Dịp này, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao tặng hơn 250 suất quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, chiến sỹ đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Tại khu vực ven biển, hải đảo, với mong muốn mang đến cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi những niềm vui tuổi thơ, động viên để các cháu thêm tự tin, vững bước trong học tập, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tổ chức Chương trình "Trung thu cho em" với nhiều hoạt động như múa lân, rước đèn Trung thu, văn nghệ; tặng 150 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi trên địa bàn với tổng số tiền 30 triệu đồng./.

