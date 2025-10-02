Trung thu yêu thương đến với thiếu nhi khắp mọi miền

Hòa chung không khí Tết Trung thu trên cả nước, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các đơn vị, địa phương tổ chức nhằm mang đến niềm vui cho thiếu nhi, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động, trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ Tuyên Quang, Quảng Trị, Tây Ninh đến Lâm Đồng, hàng nghìn em nhỏ đã được đón Trung thu ấm áp với đèn lồng, múa lân, quà tặng cùng những phần học bổng ý nghĩa.

Mỗi chương trình là một hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội dành cho thế hệ măng non - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Gần 2 tỷ đồng trao tặng trẻ em khó khăn Tuyên Quang

Tối 2/10, tại Tuyên Quang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình “Vui Trung thu” dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn. Đây là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động Trung thu năm nay của Quỹ.

Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt hoạt động đã được triển khai như: Trao tặng học bổng, xe đạp, bánh kẹo, sữa, thuốc bổ, áo ấm, cũng như xây dựng nhà hạnh phúc, cầu dân sinh, hỗ trợ giếng nước sạch cho gần 4.500 trẻ em vùng khó khăn được hưởng lợi, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động từ các nhà hảo tâm, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam chia sẻ, sự kiện không chỉ góp phần thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái, vì trẻ em Việt Nam, những mầm non tương lai của đất nước.

Quỹ Bảo trợ trẻ em mong muốn mỗi trẻ em, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội đón Tết Trung thu trọn vẹn, được tiếp thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. Thông qua những hoạt động, các em sẽ cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội.

Chia sẻ khi được nhận học bổng tại chương trình, em Thào Thị Linh Ân, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Trung Sơn, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, rất vui và hạnh phúc khi nhận được học bổng ý nghĩa này. Đây không chỉ là món quà mà còn là sự động viên to lớn giúp em có thêm nghị lực, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, gia đình và những người luôn quan tâm, giúp đỡ chúng em. Ân gửi lời cảm ơn các cô chú, thầy cô đã trao tặng món quà đầy ý nghĩa.

Rộn ràng Đêm hội trăng rằm tại Tây Ninh

Tối 2/10, tại Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm Trung thu yêu thương” cho 250 thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn.Các em thiếu nhi được hòa mình vào những tiết mục múa lân rộn ràng, hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng đầy màu sắc cổ tích; cùng nhau phá cỗ, rước đèn và nhận quà Trung thu.

Không khí rộn ràng cùng niềm vui, tiếng cười của các em đã tạo nên một không gian tuổi thơ ấm áp, tràn đầy tình thân và niềm hân hoan.

Trao quà trung thu cho thiếu nhi là con con đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Em Trương Nguyễn Thu Thảo, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Ngô Văn Tô, phường An Tịnh cho biết: Đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình Trung thu lớn. Em rất vui vì được xem múa lân, được gặp chú Cuội, chị Hằng và nhận quà. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui lòng.

Dịp này, Ban tổ chức trao 250 phần quà trung thu của các nhà tài trợ; 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi để tiếp thêm động lực để các em phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

Tại chương trình Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh Phạm Thị Quyên nhấn mạnh, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà còn là dịp để gia đình đoàn tụ, xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đối với con em đoàn viên, công nhân, người lao động - những người đang ngày đêm miệt mài làm việc, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương - sự quan tâm, chăm sóc càng có ý nghĩa đặc biệt.

Bà Phạm Thị Quyên cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp và đơn vị tài trợ đã tạo điều kiện để tổ chức chương trình đầy ý nghĩa; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các bậc phụ huynh, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong sự nghiệp chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và thế hệ trẻ.

Thắp sáng ước mơ cho thiếu nhi Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, hơn 1.200 thiếu nhi ở xã Hàm Thạnh đã được quây quần chung vui trong Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” năm 2025. Hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức.

Em Mang Thị Lan Anh, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Thạnh chia sẻ: “Con rất vui khi được đón một đêm Trung thu rộn ràng và vui tươi thế này. Con thích nhất hoạt động múa lân, trống hội và được nhận quà Trung thu cùng các bạn.”

Các em thiếu nhi tham dự chương trình. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Xã Hàm Thạnh được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Mỹ Thạnh, Hàm Cần và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trước đây. Toàn xã hiện có 1.258 hộ, với hơn 4.222 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26%, chủ yếu là các dân tộc K’ho, Raglai, Chăm, Mường... Vì nằm xa trung tâm, điều kiện đi lại, đời sống còn nhiều khó khăn nên đối với các em nhỏ ở đây, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” thực sự là một ngày hội lớn hết sức ý nghĩa.

Dịp này, Chương trình đã trao tặng hơn 1.400 phần quà trung thu cho các em học sinh của các trường học, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn xã. Trước đó chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” đã đến với thiếu nhi phường Bắc Gia Nghĩa.

Ấm áp chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” Việt Nam-Lào

Tối 2/10, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt (xã Hướng Lập, Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” Việt Nam-Lào lần thứ 4 cho 1.000 thiếu nhi trên địa bàn xã và 150 học sinh ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào).

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, Hướng Lập là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị, có 850 hộ với 3.540 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều. Đời sống của người dân chủ yếu vẫn chỉ dựa vào làm nương rẫy và khai thác lâm sản nên toàn xã có hơn 60% là hộ nghèo, cận nghèo.

Từ nhiều năm nay, việc đón Tết Trung thu đầy đủ cùng với bánh trung thu, đèn ông sao vẫn là mơ ước với các em nhỏ tại xã Hướng Lập.Với chủ đề “Biên cương-Đêm hội trăng rằm,” 1.000 thiếu niên, nhi đồng xã Hướng Lập và 150 học sinh ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) đã được đón một cái Tết Trung thu sớm đầy đủ, ấm áp, vui tươi. Không chỉ được nhận các phần quà ý nghĩa, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian do "chú Cuội" và "chị Hằng" khởi xướng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.300 suất quà, gồm: 18 xe đạp, 1 ti vi và các phần quà khác như: đèn ông sao, gạo, chăn ấm, bánh kẹo, sách vở... Tổng trị giá của chương trình là hơn 400 triệu đồng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị tặng xe đạp cho các em thiếu nhi tại chương trình. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” với mong muốn mang lại cho các em thiếu nhi khu vực biên giới có một đêm hội trăng rằm ấm áp, đầy yêu thương. Từ đó, các em có động lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Theo Đại tá Đinh Xuân Hùng, trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước Việt Nam-Lào đã luôn kề vai, sát cánh bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua muôn vàn gian khó. Việc các em thiếu nhi của hai bên biên giới Việt - Lào cùng nhau sum vầy trong đêm hội Trung thu không chỉ mang lại niềm vui cho các em, mà còn tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng thêm bền chặt, gắn bó.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Savannakhet (Lào) sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, thầy cô giáo và toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ để các cháu thiếu nhi có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi, trưởng thành.

Trước đó, chiều 2/10, để nâng cao kiến thức về lịch sử, địa lý và truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc cũng như về Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Lào, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức “Tiết học biên cương” tại mốc 591 cho hơn 400 học sinh hai bên biên giới.

Dịp này Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đồng loạt phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới, đặc khu, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh nước bạn ở các khu vực giáp biên./.

