TP Hồ Chí Minh: Sức mua bánh Trung Thu tăng vọt, nhiều thương hiệu "cháy" hàng

Thị trường bánh Trung Thu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay khởi động chậm hơn mọi năm nhưng sôi động trong khoảng 2 tuần trước Rằm tháng Tám. Hiện sức mua tại tất cả các điểm bán, siêu thị, cửa hàng hiện tăng cao, gấp 2-3 lần so với trước đó, và chiếm đến 50% sức mua cả vụ.

Các doanh nghiệp đón mùa kinh doanh sôi động sát lễ với kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hương vị bánh truyền thống đến với người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu tháng Tám âm lịch, nhiều quầy hàng, gian trưng bày bánh Trung Thu tại siêu thị và trung tâm thương mại vẫn khá thưa thớt khách mua lẻ, thế nhưng đơn đặt hàng theo kênh quà biếu, tặng của doanh nghiệp đã sôi động.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bibica, thị trường bánh Trung Thu thường có 3 kênh chính: bán hàng theo cung đường (mở các điểm bán trên đường), bán trong kênh siêu thị và kênh B2B (đặt hàng trực tiếp). Năm nay, kênh B2B khá sôi động nhờ hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp khả quan.

Sản phẩm phục vụ quà biếu, tặng chiếm khoảng 70% thị phần của Bibica, thông thường đều đã có đơn hàng từ đầu mùa. Cho đến nay, đơn hàng đã hoàn tất và tạm dừng sản xuất, đang tập trung bán lẻ.

Nhờ sự tăng trưởng tích cực từ kênh B2B nên năm nay Bibica vẫn đạt sản lượng khoảng 3 triệu bánh bán ra, tăng nhẹ so với cùng kỳ, là kết quả khả quan trong tình hình thị trường năm nay, ông Nguyễn Quốc Hoàng chia sẻ.

Tương tự, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cũng ghi nhận mức tăng trưởng 150% với kênh quà biếu tặng so với năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Công Anh, Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Hữu Nghị Miền Nam, nhiều mã sản phẩm đã “cháy” hàng vì sức mua tăng cao, nhất là vào 2 tuần trước lễ. Đơn vị đang chạy nước rút, huy động tổng lực để trả đơn, đưa hương vị bánh truyền thống đến sớm với khách hàng.

Nhiều gia đình chọn mua bánh sát lễ để chờ mức giá tốt nhất. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Công ty đã sản xuất hết công suất dự kiến, nhưng vẫn không đủ đáp ứng các đơn hàng lớn tăng mạnh, đây là điều đáng tiếc, nhưng cũng cho thấy khách hàng ngày càng tin tưởng lựa chọn những đơn vị sản xuất có uy tín. Đây là cơ hội thị trường để công ty chủ động lên kế hoạch cung ứng cho mùa sau, ông Công Anh cho biết.

Ghi nhận của nhiều doanh nghiệp hệ thống siêu thị, điểm bán, sức mua 2 tuần trước lễ tăng mạnh, đặc biệt những ngày gần đây.

Theo đại diện hệ thống AEON Việt Nam, thị trường sản phẩm Trung Thu tăng khoảng 5-10% so với năm 2024, trong đó ghi nhận mức tăng mạnh từ khách hàng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có xu hướng mua sản phẩm sớm hơn so với mọi năm để tận hưởng chiết khấu cao.

Các chuyên gia thị trường nhận định, mùa bánh Trung Thu năm nay khởi động có phần ảm đạm, nhưng vẫn sôi động vào cuối vụ, với xu hướng thương hiệu bánh uy tín lên ngôi, bánh nhà làm vắng bóng.

Khoảng 3 ông lớn trong ngành bánh đã chiếm 70-80% thị phần. Việc nhiều hãng bánh lớn “cháy” hàng, cho thấy người tiêu dùng, nhất là khách hàng mua biếu tặng, đặt lòng tin vào sản phẩm an toàn, chất lượng. Đây được dự đoán là xu hướng thị trường trong những mùa Trung Thu tiếp theo.

Trong khi thị trường bánh Trung Thu biếu tặng sôi động từ đầu vụ, thì thị trường khách lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh lại tập trung cao điểm khoảng 2 tuần trước đêm Rằm.

Hiện nay, các quầy bánh tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà sách, trung tâm thương mại, điểm bán lẻ ngoài đường… khá đông khách, đặc biệt vào buổi tối. Người dân chủ yếu chọn mua bánh lẻ cho gia đình, trẻ nhỏ hoặc biếu tặng người thân.

Nhiều điểm bán hàng ghi nhận lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với bình thường, chiếm đến 50% sức mua của toàn vụ. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp huy động động tổng lực để cung ứng, vận chuyển bánh đến các điểm bán, tránh trường hợp hết hàng cục bộ.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe, giảm ngọt ít béo, nguyên liệu tự nhiên. Vì vậy, các dòng sản phẩm của doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng.

Theo các doanh nghiệp, sức mua khoảng 2 tuần cận Tết Trung thu chiếm 50% tổng sức mua toàn vụ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Nếu thời tiết thuận lợi, từ nay đến Tết Trung Thu, thị trường bán lẻ sẽ sôi động hơn, kỳ vọng tăng nhẹ so với năm ngoái. Thời điểm này, đơn vị dồn lực bán hàng, đáp ứng sức mua tăng cao.

Nhiều doanh nghiệp khác như Orion cũng chăm chút vào câu chuyện văn hóa, bao bì mẫu mã, hương vị bánh phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng để thu hút khách hàng.

Nhận định sức mua tăng cao cận lễ, đơn vị đã chủ động cung ứng đầy đủ hàng hóa cho các kênh phân phối, nhất là trong các siêu thị, kênh bán lẻ, “chạy đua” về đích tăng trưởng mùa Trung Thu năm nay.

Trong khi đó, chị Minh Thư, đại diện một điểm bán lẻ trên địa bàn phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay, do giá bánh tăng nhẹ 5-10% so với năm ngoái nên người tiêu dùng khá dè dặt.

Đầu vụ, nhiều người thường đến xem để so sánh, đợi giảm giá mới tích cực mua. Thông thường, các đơn vị sẽ chủ động chuyển chiết khấu của đại lý thành khuyến mãi cho khách hàng, tập trung vào những hãng bánh trung cấp. Dù vậy, các điểm bán cũng ghi nhận sức mua tăng dần và sôi động nhất trong tuần trước Rằm.

Chị Nguyễn Kiều Hoa (phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, thị trường bánh năm nay khá đa dạng, tùy nhu cầu mua để ăn hay biếu tặng, chị lựa chọn sản phẩm phù hợp phân khúc giá.

Bộ sản phẩm bánh Trung thu ở phân khúc tầm trung đắt khách. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Hiện, nhiều điểm bán đã khuyến mãi như mua 1 được 3, nhưng cũng phải tìm hiểu kỹ, nếu phù hợp với khẩu vị của mình mới mua, chứ không mua dù khuyến mãi. Chị Hoa ưu tiên bánh ở giá tầm trung, dưới 100.000 đồng/bánh.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay là năm đầu tiên Thành phố thực hiện “Tích xanh trách nhiệm với bánh Trung Thu” nhằm kêu gọi các doanh nghiệp bánh minh bạch thông tin sản phẩm, khẳng định uy tín trong lòng người tiêu dùng.

Thành phố đã triển khai giám sát, kiểm tra việc công bố thông tin, đảm bảo chất lượng của sản phẩm, qua đó giúp “thanh lọc” thị trường bánh Trung Thu, đẩy lùi những sản phẩm “ba không,” không có thông tin nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và không có địa chỉ bán hàng cụ thể.

Sức mua tập trung vào những thương hiệu uy tín, người dân đã chủ động nói không với bánh kém chất lượng, cho thấy chương trình tích xanh trách nhiệm đã phần nào phát huy hiệu quả, tăng niềm tin của thị trường. Đây cũng là mục tiêu để người dân Thành phố Hồ Chí Minh đón mùa Trung Thu an lành, an toàn, trọn vẹn, ông Phương cho biết.

Trung Thu là mùa bánh ngọt truyền thống, cũng là mùa kinh doanh sôi động trong năm của các doanh nghiệp. Để duy trì thị phần, mở rộng nhận diện thương hiệu, doanh nghiệp phải đổi mới không ngừng để giữ lòng tin, giữ chân khách hàng, bắt nhịp thị trường không chỉ bằng xu hướng tiêu dùng, mà bằng cả giá trị văn hóa, truyền thống gửi gắm trong những chiếc bánh ngọt ngào./.

Cô gái 9X “biến” tiệm tạp hóa làng quê thành chiếc bánh Trung Thu độc đáo Mô hình tiệm tạp hóa làng quê ở Bắc Bộ bằng bánh Trung Thu được cô gái trẻ 9X quê tỉnh Tuyên Quang vẽ, nhào nặn thủ công với vô số những chi tiết nhỏ bé, nhưng vô cùng sống động.