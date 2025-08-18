Tổng thống Ukraine đề cao “sức mạnh chung” với Mỹ và châu Âu

Theo Reuters, ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh rằng “sức mạnh chung” với Mỹ và châu Âu sẽ giúp mang lại hòa bình tại quốc gia Đông Âu.

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra ngay sau khi hạ cánh xuống thủ đô Washington (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, dự kiến diễn ra trong ngày 18/8.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết: “Tôi biết ơn Tổng thống Mỹ vì lời mời. Chúng ta đều mong muốn kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy… Tôi hy vọng rằng sức mạnh chung của chúng ta với Mỹ và những người bạn châu Âu sẽ buộc Nga phải chấp nhận một nền hòa bình thực sự”./.

