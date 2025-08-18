Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Ukraine đề cao “sức mạnh chung” với Mỹ và châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng sự đồng lòng giữa Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu sẽ giúp chấm dứt xung đột, mang lại nền hòa bình thực sự cho quốc gia Đông Âu này.

Đám đông khổng lồ người biểu tình tại trung tâm Tel Aviv. (Ảnh TTXVN phát)
Đám đông khổng lồ người biểu tình tại trung tâm Tel Aviv. (Ảnh TTXVN phát)

Theo Reuters, ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh rằng “sức mạnh chung” với Mỹ và châu Âu sẽ giúp mang lại hòa bình tại quốc gia Đông Âu.

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra ngay sau khi hạ cánh xuống thủ đô Washington (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, dự kiến diễn ra trong ngày 18/8.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết: “Tôi biết ơn Tổng thống Mỹ vì lời mời. Chúng ta đều mong muốn kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy… Tôi hy vọng rằng sức mạnh chung của chúng ta với Mỹ và những người bạn châu Âu sẽ buộc Nga phải chấp nhận một nền hòa bình thực sự”./.

(Vietnam+)
#Nga-Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Mỹ #Châu Âu #Hòa bình Ukraine Mỹ Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hướng tới hòa bình

Hai bên đạt được sự hiểu biết nhất định về một số điểm trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại và chuẩn bị cho một cuộc gặp mới.