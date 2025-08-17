Nga sẵn sàng khôi phục đường bay thẳng tới Mỹ

Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiev vừa tiết lộ Nga đã hoàn tất các tài liệu cần thiết để khôi phục đường bay thẳng với Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện quan hệ song phương giữa hai cường quốc.

Phát biểu trước thềm cuộc họp báo của lãnh đạo hai nước, Đại sứ Darchiev nhấn mạnh việc khôi phục đường bay trực tiếp sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ.

Ông bày tỏ kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Alaska có thể đẩy nhanh tiến trình này.

Tuy nhiên, Đại sứ Darchiev cũng thẳng thắn chỉ ra rằng các vấn đề ngoại giao, đặc biệt là lĩnh vực thị thực, vẫn chưa có đột phá đáng kể.

Đáng chú ý, trong cuộc điện đàm đầu tiên sau chiến thắng của ông Trump, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất hợp tác để cải thiện quan hệ song phương.

Về khía cạnh kỹ thuật, ông Roman Gusarov, Tổng biên tập cổng thông tin hàng không Avia.ru Network của Nga, dự kiến các chuyến bay có thể khởi động từ các tuyến Moskva-New York và Moskva-Los Angeles.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc bay qua không phận Canada - quốc gia hiện được Nga xếp vào danh sách "không thân thiện" - có thể gặp một số thách thức trong quá trình thực hiện./.

Nga, Mỹ sẽ sớm tổ chức vòng tham vấn mới để giải quyết những điểm căng thẳng Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết một vòng tham vấn khác về bình thường hóa - mà chúng tôi gọi là xử lý các vướng mắc trong quan hệ song phương, dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần.